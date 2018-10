For knap 20 år siden var portugisiske Luis Figo en af verdens absolut bedste fodboldspillere.

Figo, der for nylig stillede op til præsidentvalget i FIFA, er efterhånden blevet 45 år, og han er derfor ved at have voksne børn.

Hans datter, Daniela Svedin Figo, er blevet 19 år - og nu er hun sprunget ud som fotomodel. Det skriver den spanske avis AS.

Datteren til manden, der blandt andet blev udødeliggjort af sit kontroversielle skifte fra FC Barcelona til Real Madrid, læser til daglig biomedicin i London, men hun optræder nu i sin første fotoserie i det spanske magasin Hola.

Vis dette opslag på Instagram Gone Et opslag delt af Daniela Svedin Figo (@danielasfigo) den 8. Sep, 2018 kl. 7.40 PDT

Daniela Svedin Figo går dermed i sin mors fodspor som fotomodel. Luis Figo er gift med svenske Helen Svedin, som tidligere har erhvervet sig som model. Præcis som datteren nu gør.

Det er ikke første gang, Daniela Svedin Figo trækker overskrifter. Det gjorde hun også tidligere på året, da hun blev udsat for identitetstyveri. Daniela er den ældste af tre døtre i familien Figo.

I 2000 vandt Luis Figo, der på daværende tidspunkt spillede i FC Barcelona, Ballon D'or og året efter blev han af FIFA kåret som verdens bedste fodboldspiller.

Han er i dag bosat i Madrid. Se flere billeder af Daniela Svedin Figo herunder:

Vis dette opslag på Instagram My forever favourite Et opslag delt af Daniela Svedin Figo (@danielasfigo) den 23. Aug, 2018 kl. 10.24 PDT