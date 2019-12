Farvel til Goodison Park. Goddag til Bramley-Moore Dock.

Den engelske fodboldklub Everton skal have nyt stadion, og det bliver et spektakulært ét af slagsen.

I hvert fald hvis man skal tro de planer, som Premier League-klubben netop har offentliggjort.

Ifølge planerne skal det nye stadion have plads til hele 52.000 tilskuere, og det er over 15.000 flere pladser end på Goodison Park, som blev opført tilbage i 1892.

Evertons nye stadion kommer til at ligge ud til Mersey-floden. Foto: Everton Football Club Vis mere Evertons nye stadion kommer til at ligge ud til Mersey-floden. Foto: Everton Football Club

I Liverpool-klubben kan man da heller ikke få armene ned over det nye projekt:

»Bliver planerne godkendt, bliver det et stadion i verdensklasse og en katalysator for Liverpool City Regions fortsatte vækst og succes,« siger Everton-direktør Denise Barrett-Baxendale til klubbens hjemmeside.

Stadionet ventes at koste i omegnen af 4,4 miliarder danske kroner, og byggeriet skal efter planen stå færdig til 2023/2024-sæsonen.

På Twitter har flere fans også allerede kommenteret på udsigten til det nye stadion:

'Fremtiden ser lys ud.'

'Hvis det her kommer igennem, så tager jeg hatten af for Everton.'

'Det her ligner et fantastisk stadion. Det bliver godt for byen.'

'Det er klar til Ancelottis (Ny Everton-træner, red.) hold.'