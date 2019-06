Nogle ganske få ord i de danske medier går torsdag hele fodboldeuropa rundt.

Christian Eriksen ankom onsdag til landsholdslejren, og der var to ting, der var på plakaten: Champions League-finalen og Real Madrid-rygter.

B.T. spurgte ind til begge, og i særdeleshed Real Madrid-rygterne blev spændende, da Christian Eriksen kommenterede på dem.

»Jeg føler, jeg er på et punkt i min karriere, hvor jeg måske gerne vil prøve noget nyt. Men igen, jeg har den dybeste respekt for alt, hvad der er sket i Tottenham, og det vil heller ikke være noget negativt at blive i klubben,« sagde Christian Eriksen onsdag til B.T. og flere andre medier.

Christian Eriksen til pressemøde med det danske landshold onsdag den 5. juni. Foto: Uffe Weng Vis mere Christian Eriksen til pressemøde med det danske landshold onsdag den 5. juni. Foto: Uffe Weng

De udtalelser blev berømte og berygtede.

Stort set alle engelske og spanske sportsmedier har rapporteret om Eriksens interesse i nye udfordringer, og flere udenlandske medier har det som en af gårsdagens største nyheder.

Således er Christian Eriksens hovedhistorien på forsiden af den store Madrid-avis MARCA.

'Eriksen taler: Madrid vil være et stort skridt op i min karriere,' står der i den spanske avis.

Derudover har Barcelona-mediet Mundo Deportivo og Madrid-mediet AS ligeledes Eriksen på forsiden.

'Hazard på vej: Forhandlingerne mellem Madrid og Chelsea er i sidste fase. Eriksen tilbyder sig: Madrid vil være et skridt op, men ingen har ringet til Levy,' skriver AS.

Derudover er han også på forsiden af italienske La Gazzetta dello Sport, og det handler ikke umiddelbart om de gamle rygter med Juventus som en mulig bejler, men blot, at han er klar på noget nyt.

Du kan se flere af avisforsiderne herunder. Christian Eriksen forventes at tørne ud for det danske landshold, der fredag spiller EM-kvalifikationskamp mod Irland klokken 20.45.

Mundo Depotivos forside torsdag. Vis mere Mundo Depotivos forside torsdag.