Torsdag formiddag blev der skrevet endnu et kapitel i sagen om Nicklas Bendtners dramatiske taxa-tur, der endte med en voldssigtelse til den danske landsholdsangriber i starten af september.

Efter at have efterforsket sagen har Københavns Politi nu besluttet, at der er grundlag for at tiltale både Bendtner og taxchaufføren for vold. Dermed er der lagt op til en retssag i starten af november.

Men dagens triste nyhed har ikke slået den 30-årige angriber ud. Tværtimod!

For i stedet for at bure sig inde i boligen i Trondheim med god rødvin og et par liter Ben & Jerry-is er Nicklas Bendtner i stedet taget på kærlighedsferie i sydfranske Cannes - med kæresten Philine Roepstorff, der i øvrigt også var med på den dramatiske taxatur.

Det fremgår tydeligt af de Instagram-opdateringer, kæresteparret har uploadet i løbet af de seneste 24 timer.

De to ankom til Hotel InterContinental Carlton onsdag

Vejret levede dog ikke op til Bendtner og Philines forventninger, da de vågnede torsdag morgen.

Men så måtte de få tiden til at gå med indendørs aktiviteter. Her er Bendtner fotograferet i sit fødselskostume.

Der blev også også tid til en pedicure. Her flegner Bendtner tilsyneladende ud over, hvor lille Philines storetå er.

Strabadserne blev skyllet ned med lækker frokost og champagne.

Taxa-episoden udspillede sig natten til den 9. september, hvor Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff var på vej hjem fra byen.

Der opstod angiveligt uenighed og tumult mellem parret og chaufføren, og det resulterede i dobbelt kæbebrud til taxachaufføren.

Ifølge Philine Roepstorff handlede Nicklas Bendtner i selvforsvar, da taxachaufføren overfaldt parret. Det stemmer ikke overens med versionen fra taxa-selskabet, der angiveligt er i besiddelse af videooptagelser, der viser situationen.

Efter episoden blev der af Rosenborg holdt et pressemøde, hvor den danske angriber var til stede og gav en undskyldning til fansene og klubben. Her sagde han blandt andet:

»De folk, jeg har delt omklædningsrum med, ved godt, at jeg ikke er og aldrig har været en voldsmand. Men jeg beskytter dem, jeg har kær.«

