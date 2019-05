4-0 - jobbet er gjort.

Liverpool trodsede alle odds og vente 0-3 til 4-3 hjemme på Anfield, og et nyt kapitel i historien om Liverpool-comebacks er skrevet.

Men det var ikke uden gedigen hjælp fra Barcelona-forsvaret.

Den afgørende scoring til 4-0, der sendte kampen over i Liverpools favør, skete efter en seriøs blunder i forsvaret.

Divock Origi stod på det rette sted og afgjorde tingene for Liverpool. Foto: PHIL NOBLE

På et Liverpool-hjørnespark var Barcelona ganske enkelt ikke klar - men der var Trent Alexander-Arnold i hjørnet.

Han spottede belgiske Divock Origi, der stod helt fri i feltet, og så sendte han da bare et hurtigt hjørnespark afsted.

Belgieren nåede selv at reagere hurtigere end et helt Barcelona-hold, og så kunne han let sparke Liverpool i Champions League-finalen.

