Brøndby spillede sig torsdag aften i Pokalfinalen med en stensikker sejr over et yderst tandløst AaB-mandskab.

AaB startede ellers kampen bedst de første par minutter, men så tog Brøndby fuldstændigt over. Specielt første halvleg er den bedste, Brøndby har spillet, siden Martin Retov har overtaget cheftrænerrollen.

AaB lignede på intet tidspunkt et hold, der kunne true Brøndby. Så skulle det i hvert fald kun være på dødbolde - og dem var der ikke mange af. I det meste af anden halvleg stod AaB stadig parkeret langt tilbage på egen halvdel. Til sidst lykkedes det at lægge et lille pres, men farligt bev det aldrig rigtigt.

Her er B.T.s karakterer:

Brøndby (4-4-2)

Marvin Schwäbe: 6

Jens Martin Gammelby (ud, 78.): 7

Hjörtur Hermannsson: 4

Paulus Arajuuri: 5

Kevin Mensah: 4

Dominik Kaiser: 3

Josip Radosevic: 5

Simon Tibbling (ud, 84.): 5

Hany Mukhtar: 6

Kamil Wilczek: 8

Simon Hedlund (ud, 67): 3

Gennemsnit: 5,1

Indskiftere:

Ante Erceg (ind, 67.): 2

Anthony Jung (ind, 78.): UB

Besar Halimi (ind, 84.): UB

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

AaB

Jacob Rinne: 4

Patrick Kristensen (ud, 81.): 4

Kasper Pedersen: 3

Jores Okore: 4

Jakob Ahlmann (ud, 78.): 3

Kasper Kusk (ud, 58.): 3

Magnus Christensen: 5

Oliver Abildgaard: 5

Frederik Børsting: 5

Tom Van Weert: 2

Lucas Andersen: 3

Gennemsnit: 3,7

Indskiftere:

Philipp Ochs (ind, 58.): 5

Kasper Risgård (ind, 78.): UB

Rasmus Thellufsen (ind, 81.): UB