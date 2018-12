Vejle førte 1-0 i mandag aftens Superliga-kamp på Ceres Park i Aarhus mod AGF.

Alligevel blev det til en sejr på 2-1 for AGF, der i Casper Højer Nielsen havde 'kampens spiller'.

Således scorede venstrebacken to mål i 45. og 52. minut.

Hvem var bedst og hvem var værst? Her er B.T.'s karakterer:

AGF (4-5-1)

Oscar Whalley (ud: 90.) 5

Dino Mikanovic 5

Pierre Kanstrup 5

Jesper Juelsgård 5

Casper Højer Nielsen 8

Martin Spelmann 6

Mustafa Amini 6

Adama Guira 6

Tobias Sana (ud: 75.) 5

Jakob Ankersen 6

Jens Stage 6

Snit: 5,8

Kasper T. Kristensen (ind: 90.) UB

Youssef Toutouh (ind: 75.) UB

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Vejle Boldklub (4-3-3)

Pavol Bajza 5

Tobias Mølgaard 5

Vladis Emmerson 5

Mads Greve 4

Viljormur Davidsen 5

Vladen Yurchenko (ud: 71.) 6

Ylber Ramadani (ud: 64.) 5

Jacob Schoop 5

Allan Sousa 5

Adam Jakobsen 5

Arbnor Mucolli (ud: 85.) 5

Snit: 5,0

Melker Hallberg (ind: 64.)

Gustaf Nilsson (ind: 71) UB

Zhenao Wang (ind: 85.) UB