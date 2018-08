F.C. København destruerede islandske Stjarnan med hele 5-0 og er dermed stensikkert videre til tredje runde i Europa League-kvalifikationen.

Fakta Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Men hvem imponerede, og hvem klarede sig mindre godt?

Her er B.T. Sports karakterer til F.C København.

F.C. København (4-4-2):

Stephan Andersen 6

6 Mads Roerslev 8

Michael Lüftner 5

Sotirios Papagiannopoulos 5

Pierre Bengtsson (ud 45.) 5

Carlo Holse 7

William Kvist 6

Ján Greguš 5

Rasmus Falk (ud 45.) 7

Kenan Kodro 8

Viktor Fischer (ud. 53) 7

Denis Vavro (ind 45.) 5

Nicolaj Thomsen (ind 45.) 6

Bashkim Kadrii (ind 53.) 6

Gennemsnit af start-11er: 6,3