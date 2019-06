Det danske U21-landshold fik en forfærdelig start på EM i Italien med et nederlag på 1-3 til Tyskland.

Det var godt nok de forsvarende europamestre, men alligevel var der ikke mange positive ting i en dansk præstation af de helt flade. Der manglede energi og løbevillighed.

Men Robert Skov fik på et straffespark trods alt pyntet lidt på det dårlige resultat.

Her er B.T.s karakterer fra Udine:

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Det var jo ikke et hav af chancer, der mødte den store keeper, men alligevel var der lige en dansk fod, skandaletilbagelægning og dårligt tilbageløb, der solgte Iversen. Var flyvende på en enkelt tv-redning. Karakter: 5

Var nok foretrukket frem for Møhle for sin evne til at forsvare samt den gode fysik. Kunne godt stå imod, men på et dansk hold, der spillede langsomt og uden dynamik kom han ikke meget med frem. Karakter: 4

Blev manden, som rettede det tyske 1-0-mål lige nok til, at Iversen ikke kunne nå den. Rolig og sikker ellers, men han var for langt fra i situationen. Og så får man aldrig topkarakter som defensiv styrmand, når der går tre mål ind, og man glider forbi en tysker i de døende minutter. Karakter: 4

Der er noget ekstra i midterforsvareren, som kan bryde op i de danske fire meter-afleveringer uden idé, når han sender en lang diagonal af sted. Det blev et våben med afleveringen til Skov. Men fik ikke godt nok styr på tyskerne. Karakter: 4

0-2-fejlen? Ikke rigtig godt. Der er set større overblik hos en dansk solcremes-nægter stegt under adriaterhavssolen. Så heller ikke alt for godt ud ved det første mål. Ellers med masser af offensiv lyst. Karakter: 3

Anføreren så sikker ud på bolden, og han satte det rigtige pres på tyskerne. Jensen var også den dansker, der fik flest halve chancer med masser af plads på kanten af feltet. Fik bare intet ud af det. Karakter: 6

Premier League-spilleren havde en træfsikkerhed med sine afleveringer på niveau med en campingfar på Bibione-kurs med det døve øre til lillemor og Krak-kortet. Til gengæld fejltimede han også flere af sine defensive indgreb. Karakter: 3

Lidt mange sikre pasninger tilbage til manden, han fik bolden fra. Kofod fik ellers løbet mange meter og tilbudt sig, men han skal på det her niveau være bedre til at flytte bolden til et nyt område. Karakter: 5

To gange fandt han fritidshjemmets frækkeste finte frem og løb udenom sin tyske oppasser med lange træk, der ville få Dennis Rommedahl underhylere til at sige boing boing. Skulle dog have scoret, da han pillede en lang Jacob Rasmussen-aflevering ned i feltet, men ikke fik træf på afslutningen. Straffesparket var stensikkert. Karakter: 7

Den nyudklækkede Union Berlin-angriber havde fået chancen på toppen. Men der var ensomt deroppe, for Ingvartsen fik lov at løbe og løbe. Han fik bare ikke rigtig lov at få bolden. Karakter: 5

Startede godt med fiffige træk og gåpåmod, men så forsvandt han lige så stille og til sidst var han lige så svær at finde som en skive nærende brød i en italiensk morgenmadsbuffet. Men han har lige et ekstra gear, kan man se. Karakter: 4

Indskiftere:

AaB-manden kom ind i de sidste 20 minutter, hvor kampen vel næsten var afgjort til tysk fordel. Svær kamp at vise sine kvaliteter i, når der både skulle forceres lidt offensivt, men også lukkes ned i egen ende. Karakter: 5

Det kan næppe have været taktikken at skulle spille i slowmotion, men presset var altså ikke så højt, som Frederiksen havde truet med. De danske chancer var få, og de lignede ikke nogen, der blev ikke skabt af trænerskabeloner. Det var enkeltmandspræstationer. Karakter: 4