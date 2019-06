Danmark lever endnu ved U21-EM. Men det var godt nok på et hængende Roberto Baggio-nakkehår.

For Daniel Iversen måtte diske op med en straffesparksredning undervejs, og så var Joakim Mæhle den helt store helt. Tilbage i startopstilling. Godt nok på venstre back.

Men med to kasser og altså direkte skyld i Danmarks 3-1-sejr over Østrig.

Her er B.T.s karakterer:

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Han ligner en vestjysk udsmider, og han fungerer på samme måde. Ingen adgang for Hansi Hinterseer-aficionados. Kongeredning på straffesparket Karakter: 8

Kendte østrigerne fra sin tid i Red Bull Salzburg, men de må også have kendt hans opspilsmønster. For de kom i vejen for mange af hans afleveringer. Karakter: 6

Der er noget coolness over hans stil. I lang tid. Men selvom straffesparket så tvivlsomt ud, må han ikke begå det. Reddet af Iversen. Karakter: 6

Masser af gode afleveringer frem i banen. Hårde og præcise. Det er det, der skaber Danmarks spil med fart. Også klog i sine defensive aktioner. Karakter: 7

Super energi på kanten både defensivt og offensivt. Nissen voksede sig også til en vikingekonge med anførerbindet på armen. Ægte vinder. Karakter: 7

Han kan gøre selv en biscotti våd i Aarhus, men midtbanemanden havde altså ikke fået sin Arnbitter til sættet, da han slumrede ved 1-1-målet. Karakter: 5

Han stinker ikke ligefrem af Premier League derinde. Og den odør skal han finde frem i kampen mod Serbien. For der er brug for mere kvalitet på midten. Karakter: 5

Sådan vender man tilbage efter en frustrerende bænkplads. Der var han for god til at sidde ude. Solokassen til 1-0 var klasse, og sejrsmålet var køligt. Karakter: 9

Ikke lige så toneangivende som i kampen mod Tyskland. Stadig farlig med et stolpeskud og sine dødbolde, men der er større forventninger. Karakter: 5

Det er sværere at pille bolden fra Wind end at tvinge en italiensk mand i et par korte bukser trods 32 grader. Boldfast, men skal søge farligere positioner. Karakter: 6

Perfekt aflevering til Mæhles løb inden målet. Ellers startede det mere beige end Bruunt for Hr. Larsen. Spillede sig meget op og blev en force. Karakter: 7

Indskiftere:

Fanculo for et indhop! Først en assist efter et flot løb. Så et mål efter et endnu flottere løb. Så trods mindre end 20 minutter skal han have en karakter. Karakter: 8

UB

UB

Skiftede fire mand og ændrede system. Sådan! Ikke alt var lutter gelato, men Joakim Mæhle-indskiftningen var simpelthen nok. Karakter: 6