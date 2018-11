FC Midtjylland er klar til kvartfinalen i Sydbank Pokalen.

For øjnene af 7.366 tilskuere hjemme på MCH Arena i Herning vandt cheftræner Kenneth Andersens tropper 2-0 over et reservespækket FC København-mandskab.

Hvem var bedst - og hvem var værst? Her er B.T.s karakterer:

FC Midtjylland (3-4-3)

Jesper Hansen 6

Kian Hansen 6

Erik Sviatchenko 7

Alexander Scholz 6

Joel Andersson 6

Tim Sparv (ud: ) 5

Jakob Poulsen 7

Marc Dal Hende 6

Awer Mabil (ud: 76.) 5

Paul Onuachu (ud: 62.) 5

Gustav Wikheim 6

---

Evander Ferreira (ind: 30.) 5

Mayron George (ind: 62.) 5

Rilwan Hassan (ind: 76.) UB