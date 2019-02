Brøndby IF er videre til semifinalen i Sydbank Pokalen.

På udebane sikrede cheftræner Martin Retovs tropper en sejr på 2-0 over Vendsyssel FF på scoringer af Kevin Mensah og Kamil Wilczek.

Det var dog ikke mindst Vendsyssel-angriberen Emmanuel Ogude, der gjorde sig bedst bemærket eftersom han af dommer Michael Tykgård tilsyneladende både blev snydt for et straffespark og en scoring.

Hvem var bedst og hvem var værst? Her er B.T.s karakterer:

Vendsyssel FF (3-5-2)

Nicolai Flø 6

Alexander Juel Andersen 6

Sander Fischer 5

Andreas Kaltoft 5

Mads Roerslev 5

Francisco Santos Junior 5

Mikkel Wohlgemuth (ud: 71.) 5

Jón Dagur Thorsteinsson (dud: 87.) 5

Daniel Christensen (ud: 80.) 4

Lucas Jensen 5

Emmanuel Ogude 7

Snit: 4,7

Tiémoko Konaté (ind: 87.) UB

Mads Mikkelsen (ind: 80.) UB

Morten Knudsen (ind: 71.) UB

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Brøndby IF (4-4-2)

Marvin Schwäbe 6

Kevin Mensah (ud: 76.) 7

Hjörtur Hermansson 6

Paulus Arajuuri 6

Anthony Jung 6

Dominik Kaiser 5

Josip Radosevic 6

Simon Tibbling (ud: 62.) 6

Hany Mukhtar 6

Kamil Wilczek 6

Mikael Uhre (ud: 66.) 5

Snit: 5,9

Jens Martin Gammelby (ind: 76.) UB

Nikolai Laursen (ind: 66.)

Simon Hedlund (ind: 62.)