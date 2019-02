FC Midtjylland sikrede sig en vital sejr på 2-1 over AGF i søndag eftermiddags dramatiske Superliga-kamp i Aarhus.

Paul Onuachu var kampens mest iøjnefaldende spiller.

For det første scorede han to gange, og for det andet blev han udvist efter at have modtaget to gule kort. Han var dog ikke den eneste FCM-spiller, der blev udvist. Samme skæbne overgik holdkammeraten Marc Dal Hende, og herudover overgik samme skæbne AGF-backen Casper Højer Nielsen.

Hvem var bedst og hvem var værst? Her er B.T.s karakterer.

AGF (4-4-2)

Kamil Grabara 6

Alexander Munksgaard 6

Frederik Tingager 5

Jesper Juelsgård 5

Casper Højer Nielsen 5

Kasper Lunding 7

Mustafa Amini 7

Jens Stage 6

Jakob Ankersen (ud: 65.) 6

Patrick Mortensen 5

Tobias Sana (ud: 10.) UB

Snit: 5,8

Youssef Toutouh (ind: 10.) 5

Alexander Ammitzbøll (ind: 65.) 5

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

FC Midtjylland (3-4-3)

Jesper Hansen 6

Kian Hansen 6

Erik Sviatchenko 6

Alexander Scholz 6

Joel Andersson 5

Jakob Poulsen 6

Evander Ferreira (ud: 64.) 5

Marc Dal Hende 5

Rilwan Hassan (ud: 69.) 5

Paul Onuachu 7

Awer Mabil (ud: 79.) 6

Snit: 5,8

Mayron George (ind: 69.) 5

Mads Døhr Thychosen (ind: 79.) UB

Frank Onyeka (ind 64.) 5