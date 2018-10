Lige så mindeværdigt det var sidste gang Danmark spillede i Dublin - lige så søvndyssende var det, da det danske landshold lørdag aften var tilbage.

5-1 blev til 0-0 i en kamp, hvor den danske defensiv igen stod stærkt. Det gjorde offensiven, der var uden Christian Eriksen, til gengæld ikke. Her er B.T.s karakterer fra nullerten i Dublin,.

Den danske målmand må næsten være dagpengeberettiget efter kampen i Dublin, for det var ikke meget arbejde, der kom hans vej. Det, der kom mod slutningen af kampen, tog han sig som altid af på bedste vis. Karakter: 6

Dalsgaard kom egentlig til sine indlæg, men når modstanderen ikke truer mere bør der forventes lidt mere af de danske backs. Også af Dalsgaard. Det var acceptabelt, men ikke meget mere. Karakter: 5

Det var hverken den sværeste eller den hårdeste kamp at være dansk midterforsvarer, men kaptajnen gjorde det - som så ofte før - godt. Og så var han blot en irsk mand på stregen fra en flot hovedstødsscorning. Karakter: 7

Zanka er stille og roligt ved at blive en særdeles vigtig spiller på det danske hold. Han har ro og er forudseende i sine indgreb. Han pynter kort sagt gevaldigt ved siden af Simon Kjær. Stærk kamp! Karakter: 7

Det er ikke meget offensivt, der kommer fra Strygers fødder. Den højrefodede venstre back er påpasselig i det defensive, men han har det med at være for lidt med i spillet på modstanderens banehalvdel. Sådan var det også lørdag aften. Karakter: 4

En lidt svingende kamp af Ajax-spilleren, der til tider kontrollerede tingene, som han skulle, men på andre tidspunkter havde sine problemer. Hans afleveringer er dog en gave til et dansk landshold - især når Christian Eriksen er fraværende. Karakter: 5

Det er i dén grad til at få øje på, hvorfor en storklub som Borussia Dortmund har kastet sin kærlighed på Delaney. Han er bare en herlig fodboldspiller. Punktum! Mod irerne dækkede han igen et område på størrelse med en større dansk provinsby - og han vandt sine dueller. Karakter: 8

Braithwaite var overraskende valgt som Christian Eriksens afløser på den offensive midtbane, og han indgik til tider fint i spillet. Han har det dog med at være en smule for forhastet i sit spil. Braithwaite fik ikke udfyldt de store sko, han skulle. Karakter: 5

Poulsen er godt kørende hjemme i RB Leipzig, hvor han har fundet målformen. Men den var desværre ikke med i Irland. Hans udfordringer fejlede for ofte, og han havde det i det hele taget svært. Karakter: 3

Fysisk var Dolberg i menneskehænder hos de store irske midterforsvarere, men han indgik godt i kombinationsspillet. Når det så er sagt var det ikke nok, der kom fra dansk fodbolds store angrebshåb. Det bliver forhåbentlig bedre. Karakter: 4

Hvor er det godt at se, at Sisto fortsat kan spille fine landskampe. Kantspilleren har med rette været udskældt de seneste måneder, men mod irerne viste han igen, at han kan være en ubehagelig modstander for et forsvar. Udfordrede til tider flot og var få centimeter fra at score sidst i 1. halvleg. Faldt dog i niveau efter pausen. Karakter: 6

Fik de sidste 12 miniutter i stedet for Kasper Dolberg, da han kom ind på den defensive midtbane. Karakter: UB

Det var en søvndyssende omgang, Hareides hold leverede mod et irsk hold, der ikke er skræmmende. Der blev ikke gået 100 procent efter sejren fra landstrænerens side. 0-0 var brugbart. Det var tydeligt. Man savnede lidt at se en Højbjerg eller en offensivspiller blive sendt ind fra bænken. Men det skete ikke. Karakter: 6