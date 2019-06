Danmark vandt stensikkert og kun med få minutters problemer over Georgien.

Det blev endelig til tre point i EM-kvalifikationen i kamp nummer tre, og det var med en 5-1-sejr på to mål af Kasper Dolberg og et hver af Christian Eriksen, Yussuf Poulsen og Martin Braithwaite.

Det var især Kasper Dolberg, der strålede, nen Åge Hareides andre eksperimenter lykkedes også delvist.

For Danmark var klart bedst og kan nu gå på sommerferie med en god fornemmelse.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Her er B.T.s karakterer til danskerne efter sejren.

Det meste af kampen gik for Schmeichel ud på at spille de rette afleveringer, som kunne holde presset på Georgien. Og det kan han jo. På en god dag havde han forhindret Lobzhanidzes mål, men han kan heller ikke klandres. Karakter: 6

Efter en fremragende sæson på klubplan, skulle han nu vise, at han også bør spille backen på landsholdet. Den tabte hovedstødsduel inden det georgiske mål trækker ikke i den retning, men det gør til gengæld de offensive løb, den bedre teknik og oplægget til Braithwaite. Karakter: 7

En assist og et straffespark begået imod sig. Det er pænt for en midterforsvarer. Kaptajnen gik forrest og var også præcis med de lange afleveringer. Måtte udgå med en skade efter 35 minutter. Karakter: 8

Har inden denne landsholdssamling sneget sig foran Zanka med sin gode stime af spilletid i Chelsea, mens konkurrenten har slidt med det samme hos bundproppen. Og ‘AC’ har bare vist det, man altid ved. At han er en forsvarsspiller af så høj klasse, at han hører til i Hareides startopstilling. Karakter: 7

Man kunne klandre ham for mange af de samme ting hver gang, men det er jo ikke Strygers skyld, at han bliver brugt på den venstre back som højrebenet. Han spiller sit hjerte ud, men ved målet kom han altså for meget på mellemdistance. Karakter: 6

Danmarks nye Gravesen! I en mere følsom version, ja. Højbjerg kommer med al den energi, teknik og vildskab, som den gamle landsholdshelt. Der er nødt til at være plads til Højbjerg på det her landshold. Han bør være symbolet på, hvordan Danmark spiller. Karakter: 8

Det er bundsolidt, og når Delaney bliver holdt i lidt kortere offensiv snor uden Schöne til den opgave, klarer Dortmund-dynamoen også det. Det er flotte krøller og Colgate-smil, men med mudder i frisuren og skarpe tænder. Karakter: 7

I en ny formation var der lagt op til Eriksen som spilstyrer længere tilbage på banen. Det startede med for mange fejlafleveringer, men to hjørnespark fra ham gav to mål. Og straffesparket satte han sikkert ind. Men hold nu kæft en afbrænder et kvarter før tid. Karakter: 7

Det var ikke spidskompetencen langskuddet, som Skov vil blive husket for i sin debut. Det er derimod alle de andre aspekter af spillet. Superliga-topscoreren var sikker i pasningerne, arbejdsom og hele tiden ivrig efter at gøre sig spilbar på kanten. Det bliver ikke sidste landskamp. Karakter: 7

Det blev for centralt og trafikeret for ham. Det fungerede ikke rigtig for Poulsen, der har tørstet efter servoolie siden 2009 og har en førsteberøring som et bordtennisbat uden gummi. Til gengæld har han power - også så meget, at han til tider tror, at han kan løbe lige igennem mennesker. Og den tro gav ham netop målet til 4-1. Karakter: 5

Landsholdets førsteelsker havde et nærmest erotisk forhold til bolden i aften. Teknik så kælen som Ole Søltoft på sengekanten. Skulle have scoret efter to minutter, da han smukt tog en flot bold ned fra Kjær, men målet kom med assist fra samme anfører ikke længe efter. Og så scorede han endnu et i en kamp, hvor han lagde billet ind på pladsen som spidsangriber. Karakter: 9

Indskiftere:

Stod i vejen for et farligt georgisk spark 25 minutter før tid. Agerede ellers med vanlig ro i midterforsvaret og fik vigtige minutter efter en lang periode i Huddersfield uden spilletid. Karakter: 6

Comeback efter to et halvt år. Wass blev taget til nåde af Åge Hareide ved udtagelsen af truppen, og landstræneren valgte endda at give Valencia-spilleren minutter på banen. Var indblandet i 3-1-målet og skulle have haft en assist, da Eriksen brændte et kvarter før tid. Karakter: 7

UB

God beslutning at gøre brug af Skov og Ankersens samarbejde mod en kompakt modstander. Højbjerg og Dolberg ramte bare plet. Danmark dominerede, som man burde mod Georgien. Og formåede endda til tider at underholde! Karakter: 7