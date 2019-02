AGF havde styr på sagerne og vandt 2-0 over Esbjerg.

Særligt svenskerne Niklas Backman og Tobias Sana var gode, mens Esbjergs keeper - som ellers stod en fornuftig kamp - lavede en fatal fejl. Og det må målmænd ikke.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

AGF (4-3-3):

Kamil Grabara 5

Alexander Munksgaard 5

Niklas Backman 7

Frederik Tingager 6

Casper Højer Nielsen 6

Jens Stage 5 (Ud: 77)

Tobias Sana 8 (Ud: 89)

Mustafa Amini 6

Jakob Ankersen 6

Patrick Mortensen 6



Kasper Lunding 6 (Ud: 77)

Bror Blume ubedømt (Ind: 77)

Adama Guira ubedømt, (Ind: 77)

Benjamin Hvidt ubedømt, (Ind: 89)

Esbjerg (4-3-3):

Jeppe Højbjerg 4

Daniel Anyembe 5

Rodolph Austin 6

Markus Halsti 6 (Ud: 83)

Jesper Lauridsen 5



Jacob Lungi Sørensen 5

Lasha Parunashvili 5

Joni Kauko 6



Mathias Kristensen 5 (Ud: 62)



Adrian Petre 5 (Ud:62)



Carlo Holse 5

Yuri Yakovenko 5(Ind: 62)

Mark Brink 5 (Ind: 62)

Mads Larsen ubedømt (Ind: 83)