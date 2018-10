Sikke en Superliga-kamp.

Det lignede Horsens-sejr, da de i hjemmekampen mod FC Nordsjælland efter et kvarters spil førte 2-0.

Men gæsterne ville det anderledes. Således førte de 3-2 ved pausen.

Imidlertid lykkedes det ikke for FC Nordsjælland at fastholde føringen, da Jonas Borring i anden halvlegs begyndelse fik udlignet til slutresultatet 3-3.

Hvem var bedst - og hvem var værst? Her er B.T.s karakterer:

AC Horsens (3-5-2)

Matej Delac 7

Mads Juel Andersen (ud: 62.) 4

Mathias Nielsen 4

Søren Reese 4

Peter Nymann (ud: 81.) 5

Sivert Heltne Nilsen (ud: 62.) 6

Bjarke Jacobsen 6

Sammy Skytte 6

Michael Lumb 6

Mikkel Qvist 6

Jonas Borring 7

Kasper Junker (ind: 62.) 4

Rune Frantsen (ind: 62.) 5

Hallur Hansson (ind: 81.) UB

Snit: 5,5



Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

FC Nordsjælland (4-3-3)

Nicolai Larsen 5

Karlo Bartolec 5

Victor Nelsson 4

Andreas Skovgaard 5

Ulrik Yttergård Jenssen 7

Mikkel Rygaard 6

Jacob Steen Christensen 6

Mikkel Damsgaard 6

Andreas Skov Olsen 6

Godsway Donyoh (ud: 87.) 6

Jonathan Amon (ud: 71.) 5

Mohammed Kudus (ind: 71.) UB

Mathias Rasmussen (ind: 87.) UB

Snit: 5,5