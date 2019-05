Chelsea spillede en forrygende anden halvleg i Europa League-finalen og sikrede sig trofæet imod Arsenal.

På vejen mod trofæet var en fransk måltyv i topklasse. Se B.T.s karakterer herunder:

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Chelsea (4-3-3)

Kepa Arrizabalaga - 5

Cesar Azpilicueta - 6

Andreas Christensen - 6

David Luiz - 5

Emerson - 5

N'Golo Kanté - 4

Jorginho - 6

Mateo Kovacic - 6 (ud 76.)

Pedro - 7 (ud 71.)

Olivier Giroud - 8

Eden Hazard - 8 (ud 89.)

Willian - UB (ind 71.)

Ross Barkley - UB (ind 76.)

Davide Zappacosta - UB (ind 89.)

Arsenal - 3-4-1-2

Petr Cech - 4

Sokratis Papastathopoulos - 3

Laurent Koscielny - 4

Nacho Monreal - 4 (ud 66.)

Ainsley Maitland-Niles - 2

Lucas Torreira - 4 (ud 66.)

Granit Xhaka - 5

Sead Kolasinac - 5

Mesut Özil - 4 (ud 77.)

Pierre-Emerick Aubameyang - 4

Alexandre Lacazette - 4

Matteo Guendouzi - 4 (ind 66.)

Alex Iwobi - 6 (ind 66.)

Jospeh Willock - UB (ind 77.)