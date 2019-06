Danmark slog Serbien 2-0 og er dermed ude af U21-EM.

Det blev ellers en fin sejr på mål af Jacob Bruun Larsen og Jacob Rasmussen, men Danmark var tvunget til at vinde med mindst tre mål, hvis håbet om en plads i semifinalen skulle leve videre.

Det lykkedes ikke, og dermed blev Danmark ikke bedste toer.

Men der var alligevel flere fine danske præstationer.

Her er B.T.s karakterer til danskerne:

Slog lige to huller i luften og lignede kortvarigt en dansk campist til gæsteshow efter rigeligt med heltevand. Men kort efter viste han sine kvaliteter med fødderne og var solid på de serbiske forsøg. Karakter: 7

Havde sine problemer, når han skulle af med bolden. Fejlafleveringerne var for mange. Det blev en kamp af de helt jævne for Sørensen, som vel næsten endte i den anonyme kategori. Karakter: 5

Det er ikke Nelsson, der tænder bålet. Men han slukker et par brande. Og som lidt sindig brandmand fungerer han fint i midten af det danske tremands-forsvar. Karakter: 6

Det kan godt være, at hans afleveringer i dag havde kurs mod både Bloksbjerg og Billund, men den kasse til 2-0 gav Danmark troen på, at det kunne lade sig gøre. Karakter: 6

Den blonde bulldog bider sig fast, og han viser tro og mandsmod hver gang. Blæste frem over kanten, som havde han den lokalt kendte Bora-vind i ryggen og var med til at sætte Danmark i vigtige offensive overtal. Men han sover ikke i nat efter den afbrænder i sidste sekund. Karakter: 8

Han er altså ikke sådan lige til at se. Og det handler ikke kun om Kofods størrelse. Han arbejder en del i skyggen og flytter bolden godt, men forskellen på grå mus og sort enke er bare så lille. Karakter: 6

Han lignede til tider en glutenallergiker i det italienske køkken. Lidt bange og meget utilpas. Trak sig i duellerne og var for længe om at sende bolden videre. Men spillede sig op i anden halvleg, da serberne stoppede med at presse. Karakter: 4

Det var jo bare en fejl at starte ude med Mæhle i den første kamp. Han har lige et niveau ekstra og viste det med sine offensive raids. Kom også vigtigt på tværs i førstehalvelg og lavede en god assist til 1-0. Karakter: 7

Her er en spiller med lige lidt mere i godteposen end de andre. Det ekstra krydderi - oreganoen. Og han gjorde ondt på serberne, når han tog løbet bag forsvaret. Karakter: 6

På denne Sankt Hans-aften var det Dreyer, de havde givet krudt i røven. Hurtig som et heksehyl og lige så uforudsigeligt et bevægelsesmønster, men skulle have scoret efter ni minutter. Karakter: 6

Danmarks med afstand farligste og bedste spiller. Det er godt, de ikke futter troldmænd af i aften, for så havde Bruun ikke kunnet bidrage med både scoring og assist. Men han kunne nok godt have scoret to mere. Karakter: 8

Indskiftere:

Skulle være landstrænerens hemmelige pistol i sokken, men da Frederiksen først trak Skov frem, var der ikke rigtig nogen patroner tilbage. Havde et godt løb med god tæmning, men afsluningen var forkølet. Karakter: 5

Ny kamp, ny overraskelse. Denne gang med Robert Skov på bænken fra start. Landstræneren har sat en ære i at have friske ben på banen, og det virkede til dels. Men det sidste pres for at få det vigtige tredjemål kom desværre for sent, selvom chancerne var til en større sejr. Karakter: 7