For øjnene af 3.217 tilskuere på CASA Arena vandt FC København 6-1 over AC Horsens.

For FC København gjorde ikke mindst Robert Skov og Jonas Wind sig positivt bemærket med henholdsvis tre og to scoringer.

Hvem var bedst og hvem var værst? Her er B.T.s karakterer:

AC Horsens (4-4-2)

Matej Delac (ud: 21.) 4

Rune Frantsen 5

Mathias Nielsen 4

Mikkel Qvist 5

Michael Lumb 4

Peter Nymann (ud: 71.) 4

Bjarke Jacobsen (ud: 68.) 4

Hallur Hansson 5

Thomas Kortegaard 4

Sammy Skytte (ud: 21.) 4

Oliver Drost 5

Snit: 4,4

Kevin Ray Mendoza Hansen (ind: 21.) 4

Sivert Heltne Nilsen (ind: 68.) 5

Sebastian Avanzini (ind: 71.) UB

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

FC København (4-4-2)

Jesse Joronen 5

Peter Ankersen 6

Sotirios Papagiannopoulos 5

Andreas Bjelland 6

Nicolai Boilesen (ud: 68.) 6

Robert Skov 8

Zeca 6

Jan Gregus (ud: 46.) 6

Rasmus Falk 6

Jonas Wind 7

Dame N'Doye (ud: 77.) 6

Snit: 6,1

Pierre Bengtsson (ind: 68.)

Nicolaj Thomsen (ind: 46.)

Mohammed Daramy (ind: 77.) UB