FC Midtjylland vandt fredag aftens Superliga-hjemmekamp mod OB 3-0.

De 7.034 tilskurere blev vidner til en dramatisk kamp med to dømte straffespark og et hav af hårde dueller. Blandt andet fik hjemmeholdet udvist Rasmus Nicolaisen.

Bedst var de to holds målmænd. Mens FCM's Jesper Hansen reddede et straffespark, brillerede Sten Grytebust med en superredning af brasilianeren Evander Ferreiras skud fra distancen.

Hvem var bedst og hvem var værst. Her er B.T.s karakterer:

FC Midtjylland (3-4-3)

Jesper Hansen 7

Alexander Scholz 6

Kian Hansen 6

Rasmus Nicolaisen 4

Joel Andersson 6

Evander Ferreira (ud: 82.) 6

Jakob Poulsen 6

Marc Dal Hende 6

Gustav Wikheim 5

Mayron George (ud: 84.) 5

Awer Mabil 5

Snit: 5,7

Bozhidar Kraev (ind: 84.)

Rilwan Hassan (ind: 78.) UB

Frank Onyeka (ind: 82.) UB

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

OB (3-5-2)

Sten Grytebust 7

Ramon Leeuwin 6

Jeppe Tverskov 6

Marco Lund 5

Ryan J. Laursen 5

Casper Nielsen (ud: 88.) 5

Janus Drachmann 5

Troels Kløve (ud: 54.) 5

Mikkel Desler (ud: 70.) 5

Nicklas Helenius 5

Bashkim Kadrii 5

Snit: 5,4

Julius Eskesen (ind: 54.) 5

Jacob Barrett Laursen (ind: 70.) 5

Anders K. Jacobsen (ind: 88:) UB