AGF vandt mandag aftens Superliga-hjemmekamp mod Hobro IK 1-0 på en scoring af Pierre Kanstrup dybt inde i dommerens tillægstid.

Men udeholdet havde i målmand Jesper Rask kampens bedste spiller.

Således var han leveringsdygtig i store redninger af scoringsforsøg fra blandt andet Jens Stage og Mustapha Bundu.

Hvem var bedst og hvem var værst. Her er B.T.s karakterer:

AGF (4-5-1)

Kasper T. Kristensen 5

Dino Mikanovic 5

Pierre Kanstrup 6

Niklas Backman 6

Casper Højer Nielsen 6

Martin Spelmann (ud: 63.) 5

Mustafa Amini 5

Tobias Sana 6

Adama Guira 6

Jakob Ankersen (ud: 85.) 5

Jens Stage (ud: 85.) 5

Snit: 5,5

Magnus Kaastrup (ind: 85.) UB

Youssef Toutouh (ind: 85.) UB

Mustapha Bundu (ind: 63.) 6

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Hobro IK (4-5-1)

Jesper Rask 7

Jesper Bøge 5

Yaw Amankwah 6

Rasmus Minor Petersen 6

Mathias Haarup 5

Emmanuel Sabbi 5

Martin Mikkelsen (ud: 83.) 5

Jonas Brix-Damborg 5

Vito Hammershøy-Mistrati 5

Edgar Babayan (ud: 72.) 4

Pål Alexander Kirkevold (ud: 73.) 4

Snit: 5,2

Frans Dhia Putros (ind: 83.) UB

Mikkel M. Pedersen (ind: 72.) UB

Julian Kristoffersen (ind: 73.) UB