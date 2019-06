Hvis Divock Origi ikke blev en fanfavorit efter comebacket mod FC Barcelona, blev han det lørdag aften i Madrid.

Efter bare 23 sekunders spil fik Liverpool straffespark - halvandet minut senere omsatte Mohamed Salah det til en 1-0-føring. Og den var aldrig i fare. Alligevel var det Divock Origi, der sendte Liverpools fans i ekstase, da han scorede til 2-0 efter 88. minutter.

Men hvem var bedst, og hvem var værst?

Her er B.T.s karakterer:

Tottenham (4-3-2-1):

Hugo Lloris: 6

Kieran Trippier: 5

Toby Alderweireld: 6

Jan Vertonghen: 4

Danny Rose: 5

Moussa Sissoko (ud, 74.): 3

Harry Winks (ud, 66.): 1

Dele Alli (ud, 82.): 3

Christian Eriksen: 5

Son Heung-min: 7

Harry Kane: 2

Indskiftere:

Lucas Moura (ind, 66.): 5

Eric Dier (ind, 74.): UB

Fernando Llorente (ind, 82.): UB

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Liverpool (4-3-3):

Alisson Becker: 8

Trent Alexander-Arnold: 7

Joel Matip: 5

Virgil Van Dijk: 5

Andrew Robertson: 3

Jordan Henderson: 6

Fabinho: 5

Georginio Wijnaldum (ind, 62.): 4

Mohamed Salah: 8

Roberto Firmino (ud, 58.): 3

Sadio Mané: 5

Indskiftere:

Divock Origi (ind, 58.): 6

James Milner (ind, 62.): 6