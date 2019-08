For øjnene af 9.322 tilskuere på MCH Arena i Herning tabte FC Midtjylland det første af to opgør i kvalifikationen til Europa League-gruppespillet mod Glasgow Rangers 2-4.

Hermed læner sidste sæsons danske pokalmestre sig opad en skuffende exit, da det synes urealistisk, at to-måls-nederlaget kan vendes til en samlet sejr i returkampen næste torsdag i Skotland.

Hvem var værst og hvem var bedst?

Her er B.T.s karakterer:

FC Midtjylland (3-5-2)

Jesper Hansen 5

Alexander Scholz 4

Erik Sviatchenko 5

Rasmus Nicolaisen (ud: 72.) 4

Jens-Lys Cajuste 5

Frank Onyeka 6

Tim Sparv (ud: 58.) 5

Evander Da Silva Ferreira 3

Joel Andersson 5

Sory Kaba 6

Gustav Wikheim (ud: 58.) 4



Reservespillere:

Awer Mabil (ind: 72.) UB

Mikael Anderson (ind: 58.) 5

Jose Francisco Dos Santos Junior (ind: 58.) 5

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Glasgow Rangers (4-3-2-1)

Allan McGregor 7

James Tavernier 7

Connor Goldson 5

Nikola Katic 5

Jon Flanagan 6

Joseph Ayodele-Aribo 7

Glen Kamara 6

Ryan Jack 5

Scott Arfield (ud: 82.) 7

Alfredo Morelos 8

Jordan Jones (ud: 82.) 5

Reservespillere:

Sheyi Ojo (ind: 82.) UB

Greg Docherty (ind: 82.) UB