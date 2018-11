Så uddeler B.T. karakterer til Danmark efter kampen mod Irland.

Har fået bænksplinter i r...n efter sit skifte til tyske Eintracht Frankfurt. Så de 90 minutter lunede garanteret. Og selv om han brugte hovedparten af dem på febrilsk at holde varmen. Blev aldrig testet af irerne Karakter: 6

FCK-løven er i brunst i disse dage. Gik kamplystent til værks og var fra første minut af en torn i øjet på den irske venstreback. Vi savnede bare lidt slutprodukt. Karakter: 7

Tilbage i varmen efter den dramatiske VM-frasortering. Og der var gensynsglæde. Hans manglende fart er til tider blevet udstillet hos FC København. Men mandag flexede han alle rutinemusklerne og kom aldrig i problemer. Karakter: 7

Så blinkede man lige med øjnene, og pludselig var Zanka en verdensklasse-forsvarsspiller! Huddersfield-profilen har ikke lavet én eneste fejl, siden han slog Andreas Christensen af under VM. Karakter: 8

Fik givet Hareide noget at tænke! En klassepræstation, der havde lidt af det hele. Gode defensive aktioner, monster-indkast, utallige fremstød og fine karakterer. Og så er han venstrebenet. Av av. Karakter: 7

Hvorfor har den mand ikke 100 landskampe på cv'et? Talentet rækker bestemt til det! Var mandag igen kongen af midtercirklen. Det er blevet et sent landsholdsgennembrud, så det er bare med at nyde ham, mens vi har ham. Karakter: 8

Han vil så gerne. Og vi vil så gerne, at han gør det. Derfor bliver det desværre også for forceret til tider. Men det bliver også krydret med sporadiske geniale momenter Karakter 6

(Ud: 45) Det er endnu ikke helt den Eriksen, der for et år siden rev Irland rundt, som en jysk dørmand river en fuld kø-ignorerende teenager rundt. Men han er stadig Kong Christian af den offensive midtbane på landsholdet. Karakter: 6

(Ud: 64) Var som altid involveret i rigtig meget. Men det var en af de dage, hvor ikke ret meget af det lykkedes for Yussuf. Og så brændte han i starten af anden halvleg en direktør i Danske Bank-klassen. Den var kriminel! Karakter: Karakter: 5

Hvilket brændt straffespark mod Kroatien?? Jørgenen har brugt de seneste to landskampe på at slå fast, at han er landets bedste på frontløber-pladsen. Masser af kvalitetsaktioner, men burde dog have scoret et par stykker mandag. Karakter: 6

(Ud: 78) Har endegyldigt nappet pladsen fra Pione Sisto. Knapt så spektakulær, men langt mere driftsikker. Knokler løs - men der var for meget lige-ved-og-næsten over Braithwaite denne aften i Aarhus Karakter: 6

(Ind: 45) Afløste Eriksen på den offensive midtbane i starten af anden halvleg. Og leverede en Lerager Classic - et stk. bundsolidt håndværk uden at blive højtråbende. Karakter: 6

(Ind: 64) Hareide gav Gytkjær chancen med en halv time igen. Men angriberen, der er frygtet i det meste af Polen, fik leveret et lidt blodfattigt indtryk. Men heller ikke verdens nemmeste opgave mod de meget kompakte irere. Karakter: 5

(ind: 78) Uden for bedømmelse

'Åge den uovervindelige' ville hans vikingenavn lyde. Nordmanden har bygget sit landshold så solidt, at hverken jordskælv eller tyfoner vil kunne ryste det. Danmark og Åge leverede rigeligt til en sejr mandag, men savnede heldet. Karakter: 7