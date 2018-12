6.994 tilskuere så Brøndby IF besejre Vejle 2-1 i søndag aftens Superliga-kamp.

Allan Sousa bragte Vejle foran 1-0 direkte på frispark, mens Kamil Wilczek og Mikael Uhre scorede for Brøndby.

Hos Brøndby gjorde ikke mindst Johan Larsson sig positivt bemærket. Blandt andet var hans oplæg til Mikael Uhre af høj klasse.

Hvem var bedst og hvem var værst? Her er B.T.'s karakterer:

Vejle Boldklub (4-4-2)

Thomas Hagelskjær 5

Kerim Memija (ud: 46.) 5

Vladis Emmerson (ud: 22.) 5

Mads Greve 5

Tobias Mølgaard 6

Allan Souza 6

Ylber Ramadani 5

Jacob Schoop 5

Arbnor Mucolli 5

Vladen Yurchenko 5

Adam Jakobsen 4

Snit: 5,1

Nathan Oduwa (ind: 79.) UB

Rasmus Lauritsen (ind: 22) 5

Melker Hallberg (ind: 46.) 5



Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Brøndby IF (4-4-2)

Marvin Schwäbe 5

Johan Larsson 7

Paulus Arajuuri 6

Benjamin Röcker 6

Anthony Jung 6

Lasse Vigen Christensen 6

Josip Radosevic (ud: 83.) 6

Besar Halimi (ud: 59.) 5

Simon Tibbling (ud: 46.) 5

Kamil Wilzcek 5

Hany Mukhtar 6

Snit: 5,7

Dominik Kaiser (ind: 46.) 6

Kasper Fisker (ind: 83.) UB

Mikal Uhre (ind: 59.) 6