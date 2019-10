Brøndby er ude af pokalturneringen efter et nederlag til Sønderjyske.

I en chancefattig kamp måtte Brøndby se sig besejret 0-1 på eget græs af Sønderjyske.

Indskiftede Mart Lieder scorede kampens eneste mål efter, at han blev skiftet ind..

Her er B.T.s karakterer fra kampen:

Brøndby IF

Marvin Schwäbe - 6

Anthony Jung - 4

Sigurd Rosted - 6

Andreas Maxsø - 6

Hjörtur Hermannsson (ud: 83) - 5

Johan Larsson (ud:83) - 6

Dominik Kaiser - 5

Morten Frendrup - 6 (Kampens bedste)

Hany Mukhtar - 3

Simon Hedlund - 4

Kamil Wilczek (ud: 64) - 2

Indskiftere:

Samuel Mraz (ind: 64) - 3

Mikael Uhre (ind: 83) - UB

Kevin Mensah (ind: 83) - UB

Sønderjyske

Nikola Mirkovic - 6

Alexander Bah (ud: 81) - 5

Kees Luijckx - 6

Patrick Banggaard - 5

Stefan Gartenmann - 5

Jeppe Simonsen (ud: 64) - 3

Eggert Jonsson - 4

Victor Mpindi - 5

Christian Jakobsen - 3

Marco Rojas - 3

Artem Dovbyk (ud: 71) - 2