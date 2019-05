FC Midtjylland er pokalmester. Og det skete efter en højdramatisk straffesparkskonkurrence.

Midtjyderne kom foran ved Kian Hansen, men Dominik Kaiser udlignede. Og så blev det Jesper Hansen, der løb med al omtalen. Målmanden vendte en tragedie til triumf med to reddede straffespark.

Brøndby 4-4-2

Uden skyld i FC Midtjyllands første mål, der noget uheldigt for Schwäbe blev rettet af. Tyskeren startede kampen lidt usikkert med et par dårlige clearinger og udspark, men havde også flere sikre indgreb. I anden halvleg leverede han flere vigtige redninger. Karakter: 7

Startede noget overraskende på højre back i stedet for Jens Martin Gammelby. Det startede lidt tungt for Mensah, der dog fik spillet sig op og leverede en okay kamp. Dog ikke vanvittigt iøjnefaldende. Karakter: 6

Det er lidt sjovt med Arajuuri. Det ene øjeblik leverer han en fin clearing, og i det næste sejler kommunikationen med Hermannsson fuldstændig. Blandt andet da Onuachu pludselig stod helt fri i Brøndby-feltet. Selvsamme Onuachu fik hængt Arajuuri til tørre med noget af en finte efter en lille times tid. Karakter: 6

Det var bestemt ikke fejlfrit i Brøndbys midterforsvar. Flere gange blev Hermansson snydt, og han havde det svært med Paul Onuachu, ligesom Gustav Wikheim nok også har givet Brøndby-defensiven mareridt de næste par nætter. Karakter: 5

Han har før været udskældt, men i den vilde lydkulisse i Parken var Jung en af dem, man lagde mærke til. På den gode måde. Han spillede en god kamp, og han var meget påpasselig i Brøndbys bagkæde. Karakter: 7

Han kan i den grad rydde op og lå hele tiden og passede på defensivt. En solid indsats fra Radosevic, der dog nok skal træne skud på mål en tand mere. Offensivt var det ikke ham, der faldt i øjnene. Og så er korte afleveringer bare ikke helt hans kop te. Karakter: 6

Sikke et mål, sikke en teknik. Tyskeren ventede til det helt rigtige øjeblik med at sparke udligningen i kassen, og han krydrede sit mål med en stærk fight. Karakter: 8

Dumt frispark der førte til FCM-føring. Det var ikke helt hans dag. Hedlund havde store problemer i første halvleg, hvor intet lykkedes for ham. Han løb og løb, men meget af det var forgæves. Derudover dagens offer for alle de hårde tacklinger. I anden halvleg spillede han sig dog en smule op og var med i et par farlige situationer. Karakter: 4

Tyskeren havde svært ved at finde fodfæste. Der manglede det sprudlende og overraskende fra Mukhtar, der også smed flere nemme bolde væk. Det var ikke meget, vi så til ham, og når han så endelig gjorde væsen af sig, var det ikke prangende. Han prøvede, men det var ikke en mindeværdig kamp for ham. Karakter: 5

En lidt svær kamp for Mikael Uhre, der dog markerede sig ved Brøndbys udligning, hvor han tørrede Kian Hansen. Han greb ikke helt chancen, og han var lidt for nem at lukke ned for. Karakter: 5

Ingen mål men han havde en stor rolle i Kaisers mål med en flot, præcis aflevering, og så var han bestemt ikke manden, der trak sig i duellerne. Anføreren kæmpede, men han spillede ikke en brandkamp heller. Karakter: 6

Indskiftere:

Han kunne - måske - være blevet den helt store pokalhelt for Brøndby, men sikke dog en gang kluddermor. Jesper Hansen var skvattet, da Hedlund spillede Laursen helt fri foran mål, men den unge Brøndby-angriber gjorde præcis det samme. Og så endte det i absolut ingenting. Karakter: 4

Svenskeren kom ind med friske ben mod slutningen af anden halvleg, men det var lidt svære arbejdsbetingelser, da hans holdkammerater - og FCM for den sags skyld - så småt havde tunge ben. Der var derfor ikke vanvittigt meget at arbejde med for Tibbling. Karakter: 5

UB

UB

Brøndby har flere gange i sæsonen vist, de har et fint tag på FCM. Og Martin Retov havde da også læst fint på store dele af lektien. Der blev lukket fint ned på dødbolde, men Brøndby havde lidt problemer i de hårde dueller. Kunne ikke gøre noget ved et nederlag på straffespark. Karakter: 6

FC Midtjylland 3-4-3

For en lille uge siden mistede Jesper Hansen sin lillebror i en trafikulykke, og jublen ved 1-0-målet gik i hjertet. Kunne ikke stille meget op ved Brøndbys kanonmål til 1-1. Men så nappede han ellers to straffespark og blev den store helt for FCM. Sikke en historie! Karakter: 8

Målet var heldigt, men jublen var herlig. Delte momentet med målmand Jesper Hansen, der har haft en hård periode. Blev til gengæld skruet ned i græsset, da Uhre vendte for nemt på ham ved 1-1-målet. Karakter: 7

Stærk, stærk indsats af en af de helt store leder på FCM-holdet. Han har den perfekte placering som central skikkelse i forsvaret, og derfra styrer han og finder de dueller, han selv vil vinde. Karakter: 7

Er det Superligaens hemmelige profil? Han er lidt grå, men i pokalfinalen viste Scholz igen, hvordan han glinser som Steinleins dollargrin, når han kommer i vejen for det meste og skiller sig sikkert af med bolden. Iskold, da han sparkede det sidste straffespark. Karakter: 7

Svær kamp for backen. Kunne ikke rigtig finde sine medspillere og fik ikke revet sig fri som en offensiv spilmulighed for holdkammeraterne. Det blev for meget alibi. Karakter: 5

FCM-anføreren havde besluttet sig for at banke igennem i samtlige dueller. Og med en stor andel i 1-0-målet samt en sukkerbold til Onuachu, der skulle have scoret, var Poulsen vigtig for FCM. Hang dog lige lidt efter Kaiser ved udligningen, men var det hans opgave? Karakter: 8

Den finske skraldemand forstår, hvordan man gør ondt på sine fjender uden at blive straffet for det. Cool på bolden, men generelt lidt mere oprydder end decideret igangsætter trods den centrale rolle. Karakter: 6

Han er en speciel spiller. Bidrager ikke med meget i selve spillet, men kommer alligevel frem til store chancer. To af slagsen i denne finale, og han skulle have scoret mindst en enkelt kasse. Karakter: 5

Brasilianeren er som at have en Harley Davidson med en Puch Maxi-motor. Og ikke en af de tunede. Hvor bliver det sublime spark af? De hurtige fødder? Driblingerne? Gemte sig nærmest væk, når han burde være et omdrejningspunkt. Karakter: 4

Den letbenede nordmand lignede en mand på telemarkski, når han gled forbi den ene Brøndby-spiller efter den næste. Der er ikke meget mod i duellerne, men Wikheim var bare en evig trussel for Brøndby-forsvaret. Karakter: 8

Konstant skydeskive for FCM-forsvarernes lange bolde. Han vandt ikke alt, men Onuachu var hele tiden i nærheden. Hovedstødschancen i første halvleg skulle have givet mål, og så kan han med rette føle sig snydt for straffe, da han skrev sig ind i rekordbøgerne med verdens største husmandsfinte, som sendte Hermannsson direkte mod gaten og et fly til Reykjavik. Karakter: 5

Indskiftere:

Skulle ind og skabe dynamik foran, men der var for stor fejlmargin hos Onyeka. I sin offensive rolle skal han være mere kreativ og mindre arbejdsmand for at bidrage. Karakter: 5

Kom ind for målscorer Kian Hansen, der må have været skadet. Og viste hurtigt en ro, da han stod i vejen for et ellers farligt Brøndby-angreb i det midtjyske straffesparksfelt. Karakter: 6

Lignede ikke rigtig en fodboldspiller, da han kom ind. Tung i vendigerne Blev hentet som Alexander Sørloths afløser, men det niveau er han et stykke fra stadig. Alligevel farlig med sin uortodokse stil. Karakter: 5

UB

Han havde sat sit hold op til at vinde. Med de midler, som FCM er bedst til. Det blev ikke poleret, men til tider var der det fysiske pres, og så var dødboldene farlige. Karakter: 6