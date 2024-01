FC København kunne fredag morgen løfte sløret for tre store aftaler.

De danske mestre har nemlig både forlænget samarbejdet med Carlsberg, Unibet og Adidas, som alle tre havde en aftale med FCK i forvejen.

Ølgiganten, der var hovedsponsor på klubtrøjen gennem mange år, har nu en aftale med FCK indtil 2029, mens Adidas og Unibet har indgået samarbejder, der gælder til henholdsvis 2028 og 2027.

Og der er ikke tale om småpenge, der havner i FC-Kassen.

Rasmus Falk og FC København fortsætter med at have Adidas som trøjesponsor. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Rasmus Falk og FC København fortsætter med at have Adidas som trøjesponsor. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Ifølge B.T.s oplysninger er det rekordstore summer, og FC København får 250 millioner kroner ud af aftalerne i kontraktperioden.

Aftalen med Carlsberg omfatter blandt andet et større udvalg af drikkevarer i Parken, en ny FC København øl samt en investering i infrastrukturen, som bringer øllet rundt på stadion.

Unibet fortsætter som såkaldt 'main partner' for klubben, hvilket betyder at bettingselskabet fortsat vil være hovedsponsor på FCK-trøjerne.

Med forlængelsen hos Adidas sikrer FCK sig, at klubben får »unikke spillertrøjer, som ingen andre klubber har,« samt en serie af øvrigt tøj.