Når du tænder for dit fjernsyn for at se Danmarks kampe mod Schweiz og Færøerne, kommer du formentlig til at støde på et velkendt ansigt.

Nicklas Bendtner skal nemlig være ekspert på TV 2.

Det oplyser kanalen i en pressemeddelelse.

»Nicklas Bendtner ved, hvad det vil sige at trække i rødt og hvidt og spille for Danmark. Udover hans store erfaring fra landsholdet, har han desuden bevist i podcasten 'Stolpe ind', at han er en god formidler med lovende fodboldanalytiske evner,« siger Kristian Hyldgaard, der er indholdschef hos TV 2 Sport.

»Derfor har vi lavet aftale med Nicklas om, at han bliver en del af et spændende trekløver med David Nielsen og Mads Junker i de kommende to landskampe. Vi tror på, det bliver både fodboldfagligt interessant, med skarpe holdninger, analyse og god underholdende dynamik i studiet.«

Hovedpersonen selv glæder sig også til samarbejdet.

»Jeg er glad for aftalen med TV 2 i de to opgør, hvor kampen om pladserne i EM-truppen for alvor spidser til,« siger Nicklas Bendtner.

»Det bliver spændende at se, hvor mange ting og hvilke spillere, som Kasper Hjulmand vil prøve af. Jeg glæder mig til at kunne bidrage med mit perspektiv og bruge min erfaring og indsigt.«

Det bliver på vanlig vis Camilla Martin, der styrer slagets gang, når TV 2-studiet dissekerer og analyserer landsholdets kampe.

Danmark møder Schweiz lørdag 23. marts i Parken, inden Kasper Hjulmands tropper skal op mod Færøerne på Brøndby Stadion tirsdag 26. marts.

Opgørerne er testkampe frem mod sommerens EM-slutrunde i Tyskland.