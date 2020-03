Det er ikke sikkert, at Atalanta kommer i aktion igen i Serie A i denne sæson, men holdet fra Bergamo er som minimum garanteret to kampe mere i Champions League.

Italienerne slog tirsdag aften Valencia ud af Europas største klubturnering ved at vinde 4-3 på et mennesketomt Mestalla. Alle fire Atalanta-mål blev scoret af Josip Ilicic, mens Daniel Wass spillede hele kampen for Valencia.

Kampen blev af frygt for spredning af coronavirus spillet for lukkede døre.

Sejren gør Atalanta klar til kvartfinalen med en samlet sejr på 8-4, men det er ikke sikkert, at holdet går ind til den kommende runde i kampform.

Tirsdag meddelte Det Italienske Fodboldforbund nemlig, at en aflysning af resten af sæsonen i Serie A er på tegnebrættet, fordi Italien er så hårdt ramt af coronavirus, som det er tilfældet.

Derfor må Atalanta forsøge at få det maksimale ud af det europæiske eventyr, og det gjorde holdet fra det nordlige Italien igen tirsdag.

Champions League-debutanterne havde en sejr på 4-1 med sig fra første kamp, og det så hurtigt endnu bedre ud for italienerne.

Tre minutter var spillet, da Ilicic scorede til 1-0 på et straffespark begået mod ham selv.

Selv om der ikke var tilskuere på stadion, kunne man høre larmen fra Valencias fans uden for Mestalla, og de fik noget at juble over efter 21 minutter.

Her var angriberen Kévin Gameiro hurtigt over en tilfældig bold og scorede sikkert med en flad afslutning.

Det gav Valencia håb, men med to minutter til pausen gik det galt igen i defensiven. Mouctar Diakhaby ramte bolden med hånden og begik sit andet straffespark, og igen var Ilicic skarp.

Det gjorde opgaven tæt på umulig for Valencia, som nu skulle score fem gange for at gå videre.

Gameiro gjorde sit for at gøre et comeback muligt, da han blev dobbelt målscorer med et hovedstødsmål fem minutter inde i anden halvleg.

Men selv om holdkammeraten Ferran Torres bragte Valencia på 3-2, var spanierne ikke i nærheden at fuldføre et comeback i det samlede regnskab.

Ilicic fuldførte til gengæld sit hattrick med et tørt hug til 3-3, og lidt senere scorede han sågar sit mål nummer fire, der sikrede sejren.

Atalanta er med i bowlen, når der trækkes lod til kvartfinalerne 20. marts.

/ritzau/