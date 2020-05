De færreste havde regnet med, at Fortuna Düsseldorf ville få noget med hjem fra udekampen mod Bayern München, og det blev da også en sand opvisning fra det tyske tophold.

Mathias Zanka Jørgensen satte modstanderne i gang, og derfra så de tyske giganter sig ikke tilbage og vandt 5-0.

»Vi mødte et rigtigt godt hold. Så simpelt er det. De var et meget bedre hold end os i dag, og det, tror jeg, man kan se på måltavlen,« siger Mathias Zanka Jørgensen til tysk tv efter kampen og forklarer, Düsseldorfs start satte en dæmper for troen på point.

»Så tror jeg, man skal komme lidt bedre ud i de første 20 minutter, end vi gjorde. Derfra var det en kamp op ad bakke for os.«

Mathias Zanka Jørgensen scorede selvmål mod Bayern. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mathias Zanka Jørgensen scorede selvmål mod Bayern. Foto: Mads Claus Rasmussen

Nederlaget var det første i otte Bundesliga-kampe for Fortuna Düssseldorf, der kæmper om overlevelse i Bundesligaen.

»Vi har været inde i et godt forløb resultatmæssigt og fået samlet point. Jeg synes, at vi endda burde have fået flere point, end vi har fået, så selvfølgelig havde vi store forhåbninger op til denne kamp, men vi vidste, hvem vi var oppe imod, og der er en grund til, at disse drenge har været mestre otte gange,« forklarer Mathias Zanka Jørgensen.

Som ikke blev spurgt ind til sit selvmål i interviewet, du også kan se øverst i artiklen.

Fortuna Düsseldorf vil ryge under nedrykningsstregen, hvis Werder Bremen slår Eintracht Franfurt.