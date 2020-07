Michael Lauber er dømt for at lyve om hemmelige møder med Fifa-præsident og tilbyder nu at trække sig.

Den schweiziske statsanklager Michael Lauber blev fredag dømt for at have løjet i en prekær fodboldsag.

Mens hans eget kontor undersøgte Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) for mulig korruption, så havde Lauber ifølge schweiziske medier hemmelige møder med Fifa-præsident Gianni Infantino i 2017.

De hemmelige møder mellem Lauber og Infantino affødte senere en efterforskning af Lauber.

Statsanklagerens forklaringer, om hvad der blev talt om på disse møder, var så mangelfulde, at en undersøgelseskommission tidligere på året i en dom konkluderede, at han løj.

Samtidig blev han straffet med en lønnedgang på otte procent.

Michael Lauber valgte efterfølgende at appellere, men fredag valgte en forvaltningsdomstol at opretholde dommen.

Forvaltningsdomstolen valgte dog at lempe lidt i forhold til lønnedgangen, så Michael Lauber blot mister fem procent af sin løn.

Det er dog usikkert, om der fortsat skal udbetales løn til statsanklageren, der straks har tilbudt at trække sig.

- Jeg afviser beskyldningen om, at jeg skulle have løjet, siger han.

Lauber mener, at sagen har skadet statsanklagerens kontor så meget, at han gerne stopper.

