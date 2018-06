Schweiz spillede ikke godt nok i sidste gruppekamp mod Costa Rica, erkender landstræner Vladimir Petković.

Nisjnij Novgorod. Schweiz' præstation mod Costa Rica i 2-2-kampen var ikke god nok.

Det mener den schweiziske landstræner, Vladimir Petković, som vil se en bedre indsats fra sit hold i VM-ottendedelsfinalen mod Sverige.

- Vi skal gøre det bedre end i dag. Vi vil have mere og mere, jo længere vi kommer. Og det er vigtigt at vise. Jeg er sikker på, at vi kan gøre det bedre mod Sverige, siger han på pressemødet efter kampen.

Schweiz kom ellers foran ad to omgange mod Costa Rica, men costaricanerne svarede igen. I slutminutterne fik Costa Rica et straffe, som via målmand Yann Sommer gik i mål til 2-2.

For Schweiz betød det dog ikke det store. Brasilien havde nemlig en bedre målscore og ville alligevel have snuppet førstepladsen, hvis Schweiz havde vundet 2-1, og der havde været pointlighed.

Til gengæld er det lidt af en bet for schweizerne, at forsvarsspillerne Stephan Lichtsteiner og Fabian Schär undervejs begge fik et gult kort og dermed karantæne i ottendedelsfinalen mod Sverige.

Det kommer dog ikke til at holde Vladimir Petković vågen om natten, understreger han.

- Vi har 23 spillere i truppen. Jeg har tillid til de andre spillere, og det er jeg glad for. De spillere vil give 120 procent. Holdet kan klare det, siger han.

- Det er surt for de to spillere, men det er for sent at gøre noget ved det nu, lyder det fra Petkovic.

Schweiz og Sverige tørner sammen i Sankt Petersborg 3. juli.

/ritzau/