Fabian Schär misser kamp mod Danmark, men spillede over en time efter at være knockoutet mod Georgien.

Den stærke schweiziske forsvarsspiller Fabian Schär slog lørdag hovedet voldsomt i EM-kvalifikationskampen i Georgien, men selv om han i kort tid ikke var ved bevidsthed, spillede han de sidste 66 minutter af kampen.

Det har medført kritik og undren, at en groggy Schär ikke blev skiftet ud for en sikkerheds skyld.

Men holdlægerne frygtede ikke, at Schärs tilstand ville blive værre af at spille kampen færdig, efter at han havde fået tjekket, om han havde tydelige symptomer på en hjernerystelse.

Det siger Marco von Ah, der er kommunikationschef i Det Schweiziske Fodboldforbund, til Ritzau. Han udtaler sig på vegne af fodboldforbundet. Fabian Schär misser kampen mod Danmark for at komme sig helt over slaget.

- Det blev ikke værre af, at han spillede kampen færdig.

- Da holdlægen kom ind på banen i Georgien, var Fabian Schär ved fuld bevidsthed, og han kunne svare på alle spørgsmål om, hvem han var, hvor han var, hvad han hed, og han lavede nogle øvelser for at se, om der var noget galt.

- Det klarede han fint, og han sagde, at han havde det fint, og at han godt kunne spille videre. Hans holdkammerater spurgte ham også flere gange, om han var klar, og det var han. I pausen testede lægerne ham igen, og det var fint, siger kommunikationschefen.

Schär blev også tjekket yderligere, da han efter kampen satte sig ind i flyet fra Tbilisi og fløj fire timer hjem til Schweiz.

Allerede søndag - dagen efter episoden - besluttede schweizernes medicinske stab, at Schär for en sikkerheds skyld skal stå over kampen mod Danmark.

- Morgenen efter kom han ned til morgenmaden, han fik en kop kaffe, og han havde ingen hovedpine eller opkastfornemmelser. Han var også ude at gå en tur, og han løb lidt til en restitutionstræning.

- Men vi vidste allerede søndag, at han ikke ville spille kampen tirsdag. Efter den slags sammenstød skal hovedet helst have fem dage til at komme sig. Der er et program med fem skridt, man skal følge, og udgangspunktet er at tage et skridt om dagen.

- Schär vil gerne spille mod Danmark. Han er typen, der siger, han er klar til at spille, selv om han har brækket et ben. Så vi skal beskytte ham for sig selv, siger Marco von Ah.

Fabian Schär overværer tirsdagens kamp i Basel, inden han rejser hjem til Newcastle.

/ritzau/