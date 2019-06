Florijana Ismaili kom ud for en ulykke, da hun var ude at svømme. Nu er fodboldspilleren savnet.

Den schweiziske fodboldspiller Florijana Ismaili er forsvundet efter en svømmetur i Comosøen i Italien lørdag eftermiddag.

Det skriver hendes klub, Young Boys, på Twitter.

»Ledelsen i Young Boys er blevet informeret om, at Florijana Ismaili har været savnet siden lørdag eftermiddag på Comosøen efter en svømmeulykke. Politiets eftersøgning er fortsat i gang. Vi er meget bekymrede og håber, at alt viser sig at være godt.«

»Vi er i tæt kontakt med familiemedlemmer og beder om jeres forståelse for, at vi ikke kan bidrage med yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt. Vi vil komme med flere oplysninger, når vi ved mere,« skriver klubben.

Klubben oplyser ikke yderligere om ulykken, men ifølge nyhedsbureauet AP skriver det italienske medie Ansa, at Ismaili havde lejet en båd med en ven.

Angiveligt hoppede hun i søen fra båden, men var derefter ikke til at se igen.

24-årige Florijana Ismaili har spillet for Young Boys' kvindehold siden 2011. Hun har også fået kampe for det schweiziske landshold.

/ritzau/