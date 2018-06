Man bør ikke blande politik og sport, understreger landstræner efter Xhaka og Shaqiris målfejringer.

Kaliningrad. Landstræneren for det schweiziske landshold, Vladimir Petkovic, var alt andet end begejstret over den måde, hans spillere fejrede deres scoringer i 2-1-sejren over Serbien ved VM i Rusland.

Granit Xhaka stod for udligningen, mens Xherdan Shaqiri sikrede sejren med målet til 2-1.

De har begge rødder i Albanien og valgte at fejre deres scoringer med en gestus med hænderne, der skulle forstille den dobbelte ørn, der optræder på Albaniens flag.

Gestussen faldt dog ikke i god jord hos Vladimir Petkovic.

- Man skal aldrig blande politik og fodbold. Det er godt at være tilhænger og vigtigt at vise respekt, siger han.

- Det er tydeligt, at følelserne kommer op til overfladen. Jeg mener, at vi både på og uden for banen bør holde os fra politik i fodbold. Vi bør fokusere på det i sporten, der bringer folk tættere sammen, tilføjer landstræneren ifølge nyhedsbureauet AFP.

Spændingerne var tydelige under kampen. Således buhede de serbiske tilskuere ned mod især Xherdan Shaqiri ved hver boldberøring.

Stoke-spilleren lukkede dog munden på dem, da han scorede sejrsmålet sent i kampen.

- I fodbold er der altid mange følelser, og man kan se, hvad jeg gjorde, og det er bare følelser. Jeg var bare meget glad for at score det mål. Jeg gjorde det, og vi behøver ikke at tale om det, siger Shaqiri efter kampen.

Shaqiri er født i den tidligere serbiske provins Kosovo, som erklærede sin uafhængighed i 2008. Serbien anerkender dog ikke Kosovos uafhængighed.

Xhaka, der udlignede i kampens 52. minut lavede også den "dobbelte ørn" med sine hænder efter sin scoring.

Hans far er etnisk albaner og var fængslet i Serbien i 1980'erne.

Serbiens landstræner, Mladen Krstajic, ønskede ikke at kommentere Shaqiri og Xhakas målfejringer.

- Jeg har ingen kommentarer. Den slags tager jeg mig ikke af. Jeg er en sportsmand, og det vil jeg blive ved med at være, siger han ifølge nyhedsbureauet AP.

/ritzau/