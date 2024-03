Så kom sindene i kog!

Der var dødvande for det meste, men i det 68. minut kogte det over for to kamphaner, Schweiz store stjerne Granit Xhaka og Danmarks fremadstormende fighter Morten Hjulmand.

De gik i duel på midten af banen, og Xhaka gik i græsset og tog bolden til sig med hænderne - og Hjumland gav tilsyneladende et lille prik til bolden med foden.

Det skulle han ALDRIG have gjort, mener Leverkusen-stjernen, der gik i flæsket på den unge dansker.

Efterfølgende var han rødglødende i interviewzonen.

»Jeg ved ikke, om han i en testkamp prøver at vise træneren, at han skal være i startopstillingen. Han laver et klart frispark på mig, jeg tager bolden. Han sparker mig. Det handler om respekt.«

Var det mangel på respekt?



»Det gør man bare ikke i moderne fodbold. Ikke i en testkamp eller en kvalkamp.«

De to fik begge gult kort, og hanekampen fortsatte resten af kampen, hvor Morten Hjulmand til slut argumenterede for, at Xhaka skulle have haft et rødt kort i testkampen.

Den tidligere Arsenal-spiller var tydeligt ikke faldet ned, da han gik gennem interviewzonen med høj puls.