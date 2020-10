Domstol har konfiskeret en kvart milliard kroner hos to fodboldledere. De sendes nu til sydamerikansk forbund.

Fem år efter at den store korruptionsskandale blev oprullet i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), sker der nu nyt i sagen.

De schweiziske domstole meddeler onsdag, at man har overført et beløb på en kvart milliard kroner (36,6 millioner schweizerfranc) til Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol).

Pengene er blevet konfiskeret hos to tidligere Conmebol-ledere, der mistænkes for at have udnyttet deres magtfulde positioner til at snyde forbundet for store indtægter.

Det drejer sig om den tidligere præsident Nicolas Leoz, der døde sidste år, og den tidligere generalsekretær Eduardo Deluca.

Nicolas Leoz var en overgang vicepræsident i Fifa, mens Eduardo Deluca sad i Fifas eksekutivkomité.

Duoen mistænkes for at have modtaget penge under bordet i forbindelse med salget af turneringer som Copa America og Copa Libertadores, der arrangeres af Conmebol.

- De har antageligt misbrugt deres positioner til skade for Conmebol og har ulovligt beriget sig selv og muligvis andre personer, lyder det fra den schweiziske rigsadvokat i en udtalelse.

De to ledere har ikke fået en dom endnu. Sagen mod Nicolas Leoz blev droppet, da han døde sidste år i august.

I september i år afbrød domstolen i Schweiz desuden sagen mod Eduardo Deluca, men det skyldtes, at der var en lignende sag i gang ved de argentinske domstole.

Det store beløb på en kvart milliard kroner er blevet ført tilbage til Conmebol i tre portioner. Den første del faldt i december 2019 - de to sidste portioner i september i år.

Den nuværende præsident for Conmebol, Alejandro Dominguez, betegner det på Twitter som en historisk bedrift, at pengene ad omveje er havnet i forbundets pengekasse.

/ritzau/AFP