Gibraltar holdt stand i 37 minutter, men Schweiz endte med en sikker 4-0-sejr over miniputnationen.

Mens Danmark satte point til i Georgien søndag aften, havde grupperivalen Schweiz ingen problemer med at tage en favoritsejr mod Gibraltar.

Schweizerne var ellers 37 minutter om at få gang i målscoringen, men endte med at vinde klart med 4-0, og det nåede aldrig rigtig at dufte af en sensation i Sion.

De tre første scoringer faldt inden for de sidste otte minutter af første halvleg, hvorefter værterne pyntede lidt ekstra på målscoren med en fjerde fuldtræffer tre minutter før slutfløjtet.

Schweiz kom foran 1-0, da et hjørnespark fra Granit Xhaka blev snittet i nettet af Denis Zakaria for næsen af målmand Kyle Goldwin.

Målmanden startede kampen på bænken, men blev kaldt i aktion efter 25 minutter, hvor startkeeper Dayle Coleing måtte udgå med noget, der lignede en forstrækning.

Goldwin så heller ikke overbevisende ud, da Admir Mehmedi fordoblede føringen kort før pausen.

Mehmedi kom først til et indlæg fra venstre og headede bolden i mål, mens keeperen boksede huller i luften.

I det hele taget var det, som om den første scoring slog luften ud af gæsterne. De havde ellers forsvaret sig fornemt, men da der først blev skudt hul på bagkæden, begyndte det at ramle.

Dybt inde i første halvlegs tillægstid fjumrede en gibraltarisk spiller med bolden lige uden for feltet. Kuglen havnede hos Ricardo Rodriguez, der tordnede den fladt i mål fra 20 meter.

Anden halvleg udviklede sig til lidt af en ørkenvandring, hvor schweizerne ikke spillede hurtigt nok, og hvor gibraltarerne formentlig var tilfredse med at begrænse nederlaget tre dage efter 0-6-afklapsningen mod Danmark.

De kunne dog ikke forhindre, at indskiftede Mario Gavranovic gjorde det til 4-0 i de sidste minutter.

Schweiz er dermed oppe på otte point for fire kampe. Det er henholdsvis et og tre færre end Danmark og Irland, der begge har været i aktion fem gange.

/ritzau/