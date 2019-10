Schweiz fik blot et point i to kampe mod Danmark. Det er en skidt præstation, mener den schweiziske anfører.

Schweiz skabte flere chancer og havde en række farlige skudforsøg mod Danmark, men tabte alligevel 0-1 i Parken i lørdagens EM-kvalifikationskamp.

Alpelandet har kun fået et enkelt point ud af to opgør mod danskerne, og det er bestemt ikke et ønskescenarie, fastslår anføreren Stephan Lichtsteiner.

I den første kamp mod Danmark satte Schweiz en 3-0-føring over styr og spillede 3-3 på hjemmebane.

- Det er skrækkeligt for os. Hvis du ser på begge kampe, har vi kun fået et point. Det virker næsten umuligt, men sådan er fodbold, siger Stephan Lichtsteiner.

- Jeg tror, vi skal arbejde med, at vi giver mål væk til sidst. Vi spillede en god kamp, hvor vi skabte mange chancer. Vi gav én chance væk og tabte, siger han.

Ifølge Lichtsteiner var den danske målmand Kasper Schmeichel forskellen.

- Målmanden dræbte os.

- Jeg kan ikke bebrejde angrebet, for der var en målmand i det danske mål, der reddede alt, siger Lichtsteiner.

Kasper Schmeichel diskede op med flere fantomredninger. To af schweizernes forsøg vippede han imponerende på overliggeren.

Schweiz tabte på et mål af Yussuf Poulsen i det 84. minut, hvor Christian Eriksen fra en blind vinkel på genial vis satte en friløber op til angriberen.

Den på det tidspunkt udskiftede Lichtsteiner havde ikke samme begejstring for afleveringen, som de danske tilskuere.

- Jeg tror ikke, det var med vilje. Det var nærmere en fejl fra os, siger han.

Yann Sommer, som vogtede målet for Schweiz, kunne ikke forhindre danskerne i at score.

Han roser til gengæld sin danske målmandskollega for at holde nullet i den anden ende.

- Det var en fantastisk præstation af Schmeichel. Vi spillede en god kamp og skabte mange chancer. Han gav os en meget svær aften. Havde vi scoret tidligt, havde det været en anden kamp.

- Tillykke til Danmark og ham, siger Yann Sommer.

Schweiz er nu under maksimalt pres i EM-kvalifikationsgruppe D, hvor schweizerne står med otte point efter fem kampe. Holdet har tre kampe tilbage.

Tirsdag kommer Irland på besøg, og irerne har 12 point på førstepladsen, hvilket er samme antal som Danmark. Både Irland og Danmark har spillet en kamp mere end Schweiz.

/ritzau/