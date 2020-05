Bayern München har vundet 22 af 25 kampe siden Hansi Flick blev træner. Bastian Schweinsteiger er imponeret.

Bayern München har med en suveræn start efter to måneders coronapause sat kursen mod det ottende tyske mesterskab i træk.

Lørdag hentede Bundesligaens førerhold den fjerde sejr på stribe efter genstarten. Med 5-0-sejren over Fortuna Düsseldorf øgede holdet forspringet til Borussia Dortmund i toppen af tabellen til ti point.

Den tidligere Bayern-spiller Bastian Schweinsteiger er imponeret over holdets øjeblikkelige niveau.

- Hvis man vurderer dem efter europæisk målestok, så er det også et super-hold.

- De kan vinde Champions League. Især efter at Liverpool er væk, siger Schweinsteiger ifølge dpa til avisen Frankfurter Allgemeine.

Fra 2002 til 2015 spillede han selv for Bayern. Sidste år indstillede han karrieren efter et ophold i Chicago Fire i MLS. I øjeblikket er Schweinsteiger fodboldekspert for tv-stationen ARD.

Bayern-træner Hansi Flick kan efter lørdagens sejr notere sig, at det sydtyske hold har gjort det historisk godt i hans foreløbig 25 kampe som cheftræner i storklubben.

Sejren over Fortuna Düsseldorf betyder, at Flick nåede op på 22 sejre i 25 kampe som Bayern-træner.

Den hidtidige rekord tilhørte den tidligere Bayern-træner Josep Guardiola, der hentede 21 sejre i sine første 25 kampe.

- Statistikker og rekorder interesserer mig ikke. Det vigtige er at få en succesfuld sæson.

- I Bayern er forventningen, at man vinder titlen. Det er vores mål, men der er endnu nogle kampe tilbage, siger Flick ifølge AFP.

Med fem spillerunder tilbage topper Bayern Bundesligaen med 67 point foran Borussia Dortmund, der har 57 point - dog for en kamp færre end førerholdet.

Champions League blev afbrudt på et tidspunkt, hvor ottendedelsfinalerne var i gang med at blive afviklet. Bayern slog i den første kamp Chelsea med 3-0 på udebane - returkampen er endnu ikke spillet.

Der er endnu ikke sat dato på, hvornår Champions League bliver genoptaget.

/ritzau/