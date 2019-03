»Fantastisk aften.«

Sådan siger Lasse Schöne til TV3 Sports Luna Christofi efter den imponerede 4-1-sejr på udebane mod Real Madrid i Champions Leagues 1/8-finale.

»Hvis man tænker på, at folk her til sidste råbte olé, hver gang vi havde bolden - det tror jeg ikke sker tit på det her stadion. At vinde 4-1 her og slå Real Madrid ud. Stor aften,« siger Lasse Schöne.

Den danske landsholdsspiller havde selv en stor hovedrolle med sin afgørende scoring til 4-1, der slukkede det sidste håb for Real Madrid. En drømmescoring på frispark fra en spids vinkel.

»Jeg ser, at målmanden står meget i det korte hjørne. Jeg sparker på mål, og jeg går efter det lange hjørne, men jeg kan ikke sige, det var meningen, at den lige skulle gå ind på den måde.«

»Det er meget specielt at score her, men heldigvis har jeg været heldig med at score et par flotte mål i min karriere,« siger Lasse Schöne til TV3 Sport.

Samtidigt kunne Schöne også forholde sig til, at han for nyligt tog rekorden som den udenlandske spiller med flest kampe for Ajax - hvor han tog rekorden fra Søren Lerby,

»Det betyder alligevel en del, synes jeg. Folk der kender mig ved, at statistik ikke er mit stærkeste punkt, men det er jeg utrolig glad og stolt over.«

