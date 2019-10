Lasse Schöne scorede og brændte straffe, da Genoa hjemme tabte 1-2 mod AC Milan i Serie A.

Lasse Schönes sparketeknik var i fokus, da Genoa sent lørdag tabte 1-2 hjemme mod AC Milan i Serie A.

Her tordnede den danske landsholdsspiller bolden i mål på et direkte frispark, men han misbrugte også et straffespark i tillægstiden, så Genoa tabte kampen.

Få minutter før pausen bragte Lasse Schöne Genoa foran 1-0, da han fyrede kanonen af og bolden strøg i mål bag Milan-keeper Pepe Reina.

I tillægstiden i første halvleg blev Genoa reduceret til ti mand, da Riccardo Saponara fik rødt kort.

I pausen kunne Milan kigge direkte ned i mørket efter en sæsonstart, der indtil lørdagens opgør havde budt på fire nederlag i seks kampe.

Gæsterne fik dog udlignet seks minutter efter pausen, da Theo Hernández sendte bolden i mål til 1-1.

Milan fik et straffespark efter lige under en times spil, og det scorede Franck Kessie på, så Milan kom foran.

I situationen blev Genoa reduceret til ni mand, da Davide Biraschi fik rødt kort, og med ti minutter igen fik gæsterne så smidt en mand ud, da Davide Calabria fik sit andet gule kort.

Milan blev da også reduceret yderligere, da Samu Castillejo fik et rødt kort fire minutter inde i tillægstiden.

Det var lige efter, at Lasse Schöne havde misbrugt den store mulighed for at sikre 2-2, da han brændte et straffespark tre minutter inde i tillægstiden.

Milan fik lidt tiltrængt luft med de tre point og indtager 11.-pladsen med ni point, mens Genoa ligger næstsidst.

Tidligere lørdag spillede Andreas Cornelius hele kampen for Parma, som på udebane tabte 0-1 mod Spal.

