Lasse Schöne mener, at landsholdet har mere kvalitet i sig end det, spillerne har vist mod Peru og Australien.

Anapa. Landsholdet er godt på vej mod ottendedelsfinalerne ved VM i Rusland, men det danske spil lader en del tilbage at ønske.

Midtbanespilleren Lasse Schöne havde forventet bedre præstationer i kampene mod Peru og Australien, der trods alt har givet Danmark fire point og et godt udgangspunkt før tirsdagens sidste gruppekamp mod Frankrig.

- Jeg havde forventet mere. Vi har godt nok fire point, men i de to første kampe har vi ikke spillet op til det, vi kan. Det har ikke været godt nok.

- Vi rammer ikke det niveau, vi gerne vil op på og har vist førhen, siger Lasse Schöne.

Danmark har ifølge midtbanespilleren, der har afløst den skadede William Kvist, ikke været gode nok til at holde fast i bolden til VM.

Heller ikke det høje og aggressive pres, der har gjort det muligt at fange modstanderne i ubalance, har været godt nok.

- Vi er normalt gode til at erobre bolden langt fremme på banen og blive farlige på den måde. Det har vi ikke formået at gøre lige så mange gange, som vi gerne vil, mener Schöne.

Ajax-spilleren tror dog ikke, at det gode spil er så langt væk. Han henviser til de to playoffkampe mod Irland i efteråret, der var vidt forskellige. 0-0-kampen i København var ikke specielt god, og få dage senere sprudlede holdet i Dublin og vandt 5-1.

Inde i det danske motorrum har Lasse Schöne også skullet finde sig til rette med Thomas Delaney, og de to kender ikke hinanden lige så godt som Kvist og Delaney. Hvor Kvist har en mere defensiv tilgang, er Schöne mere offensivt tænkende.

I 1-0-sejren over Peru blev Schöne kastet ind efter en halv times spil, da Kvist udgik med et brækket ribben. I torsdagens 1-1-kamp mod Australien startede han på banen.

- Jeg synes, at samarbejdet med Delaney gik okay. Jeg har ikke spillet så mange kampe med ham, som Kvist har. Min force er, når vi holder bolden i egne rækker. Der er jeg bedst, siger Lasse Schöne og konstaterer, at Australien havde bolden lidt for meget.

Havde det ikke været for videodommersystemet VAR havde Danmark måske stået med seks point efter de to første gruppekampe mod Peru og Australien, mener han.

Efter Christian Eriksens føringsmål i torsdagens opgør udnyttede australierne et straffespark, som dommeren trods en god placering - ikke kunne se med det blotte øje. Det skete i en situation, hvor bolden ramte Yussuf Poulsens arm.

Kort efter fik dommeren en melding fra videodommerne om, at der måske var begået en forseelse.

- Da han stoppede spillet og skulle over for at se den igennem, var jeg ret sikker på, at der er straffespark.

- Jeg tror endnu ikke, at dommeren har afvist et straffespark til VM, når han er gået over for at se en situation igennem med VAR, siger Lasse Schöne.

Danmark møder tirsdag Frankrig i den sidste gruppekamp. Franskmændene er allerede videre til ottendedelsfinalerne, og uafgjort er nok til at sende danskerne med videre.

Landsholdet kan endda tåle et nederlag, hvis Peru samtidig tager point fra Australien i gruppens anden kamp.

/ritzau/