Lasse Schöne scorede til 2-0, og Dolberg scorede til 4-1, da Ajax søndag vandt med 7-1 over Excelsior.

Midtbanespilleren Lasse Schöne og angriberen Kasper Dolberg møder mandag op i landsholdslejren i Wales med selvtillid.

De to Ajax-danskere kom begge på måltavlen, da Ajax søndag vandt med 7-1 på udebane over Rotterdam-klubben Excelsior.

To minutter før pausen blev Schöne den første dansker i en hovedrolle. Direkte på frispark krøllede han bolden op i målhjørnet.

Helt så sublim sparketeknik behøvede Kasper Dolberg ikke at finde frem, da han efter lidt mindre end en times spil scorede til 4-1.

Dolberg skulle blot koncentrere sig om at dirigere bolden i mål efter Donny van de Beeks fremragende oplæg.

Også backen Rasmus Nissen Kristensen var med for Ajax. Han blev skiftet ind i pausen og stod efter få minutter på banen for oplægget til 3-0-målet.

Med sejren cementerer Ajax andenpladsen i Æresdivisionen. Ajax har fem point op til PSV Eindhoven i toppen, mens der er otte point ned til Feyenoord på tredjepladsen.

Feyenoord med Nicolai Jørgensen vandt med 2-0 ude over Heracles, og danskeren var stærkt involveret i kampens første mål.

Jørgensen headede på mål, og inde på stregen fumlede en forsvarsspiller bolden over linjen, så det endte med at være en gråzone, om danskeren scorede, eller det var et selvmål.

/ritzau/