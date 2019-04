Han havde svært ved at holde smilet tilbage.

For sammen med resten af Ajax-mandskabet har Lasse Schöne spillet sig i en gunstig position inden returopgøret mod Tottenham næste uge.

»Godt resultat. Jeg synes, vi spiller en fin første halvleg den første halve time. Der var vi gode og får lavet et godt mål. I anden halvleg har vi det svært. Der er det på deres præmisser, så der er det godt, vi holder nullet,« sagde Lasse Schöne efter opgøret til TV3.

Han hæftede sig ved, at Christian Eriksen og resten af Tottenham-mandskabet ikke havde de store chancer.

Og det kan generelt gå hen og blive en rigtig stor sæson for Schöne og Ajax.

Klubben er med i kampen om mesterskabet, i weekenden venter der en pokalfinale, og så venter andet semifinaleopgør den 8. maj.

En rejse, som Lasse Schöne smiler over at være en del af, og han har i år mulighed for at vinde hele tre turneringer med det hollandske mandskab.

»Det er et spændende eventyr, der startede for meget lang tid siden. Det er fantastisk, også med den måde vi gør det på. Det kan blive et fantastisk år. Vi har ikke noget endnu, men det har indtil videre været en fantastisk rejse,« sagde Lasse Schöne.

Og adspurgt om klubben slet ikke føler noget pres, kom svaret prompte - og med et smil:

»Pres er der altid her i Amsterdam, uanset hvem du spiller mod. Men vi gør det på vores måde, og vi gør ikke noget anderledes. Vi ved, hvad vi skal ud og lave, og det sammenhold vi har gør os så stærke,« lød det fra Lasse Schöne.

Han blev skiftet ud i midten af anden halvleg, og han fortalte, at selvom han så skuffet ud, kunne han også godt forstå det, som kampen skred frem.

Returopgøret mellem de to mandskaber bliver spillet i Amsterdam onsdag den 8. maj.