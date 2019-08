10 dage.

Så lang - eller nærmere kort - var Lasse Schönes sommerferie sidste år inden en stor sæson.

»Det var en fed sæson. Vi vandt jo meget, selv om vi ikke kom det sidste skridt til finalen (Champions League, red.). Det er jo mange kampe. Jeg havde det godt, men fysisk kunne jeg godt mærke til sidst, at jeg var træt. Jeg var virkelig træt den sidste måneds tid,« siger Lasse Schöne til Spillerforeningen.

Det sidste år har budt på mange store begivenheder for den 33-årige landsholdsspiller.

Sidste sommer spillede han VM i Rusland, og det var herefter, han havde den ultrakorte sommerferie. Så begyndte forberedelserne til Champions League-kvalifikationen, og derfra rullede det ellers bare afsted med kampe, kampe, kampe.

Ajax nåede til semifinalen i den store turnering, mens det blev til 'The Double' i Holland. Da sæsonen var slut, stod landsholdsspilleren noteret for 52 kampe i klubtrøjen. Og det satte sine spor hos Lasse Schöne.

»Jeg kunne godt mærke, at kroppen var godt slidt de sidste par måneder. Vi havde fået 10 dages ferie efter VM, og så skulle vi starte stort set med det samme med Champions League-kvalifikation, så det var lige på og hårdt. Kroppen fik aldrig ro. Jeg kunne mærke, at efter 65 minutter var tanken stort set tom. Der løb jeg tør for energi,« siger Lasse Schöne.

Udmeldingen kommer i kølvandet på en rapport, der er udarbejdet af den internationale spillerforening, FIFPRO. Den viser, at en professionel fodboldspiller i værste fald kan nå at spille op mod 80 kampe og rejse 100.000 kilometer på en sæson. Derudover er der ikke meget ferie at hente. For nogle er der blot tale om to uger.

Forhold, der i starten af august fik Spillerforeningens direktør, Mads Øland, til at rejse kritik. Ifølge ham holder det ikke.

»De bedste spillere rejser jorden rundt på tværs af tidszoner og spiller op mod 60-70 kampe årligt uden tilstrækkelig tid til at restituere – hverken mellem kampene eller efter en opslidende sæson. Det er åbenlyst uholdbart. Vi er nødt til at beskytte spillerne bedre,« sagde Mads Øland.

Lasse Schöne, der netop er skiftet fra Ajax til italienske Genoa i Serie A medgiver, at den korte hviletid ikke er nok.

Samtidig erkender han også, at eksempelvis fire ugers sommerferie ville være svært at planlægge, da man som spiller gerne vil være med i de vigtige kampe.