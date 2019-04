Lasse Schöne tror på, at Ajax kan hive endnu et udebanechok ud af støvlerne i Champions League.

58 procent boldbesiddelse mod 42. 18 skud på mål mod 7. Begge i Ajax' favør i Champions League-kvartfinalemødet med Juventus i Amsterdam.

Alligevel fik de garvede italienere slæbt et 1-1-resultat med hjem fra Johan Cruyff Arena og står således med det bedste udgangspunkt til returkampen i Torino i næste uge.

Og det ærgrer hollændernes eneste danske islæt i kampen, Lasse Schöne.

- Man er lidt skuffet. Vi havde måske fortjent lidt mere. Vi havde mange chancer uden for feltet. Specielt i anden halvleg, hvor vi holdt bolden godt i egne rækker, siger danskeren til 3+.

- Vi havde en del skud på mål i den fase, men vi fik desværre ikke ramt plet. Så det var ærgerligt, og derfor står man med en skuffet fornemmelse.

Trods det svære udgangspunkt til returkampen har Schöne ikke mistet troen på en semifinaleplads. Sejren over Real Madrid i ottendedelsfinalen har givet selvtillid.

- Det er svært ude mod Juventus. Men det er også svært på Bernabeu, siger han med henvisning til, at Ajax vendte 1-2 til samlet sejr på 5-3 i Spanien mod de seneste tre års Champions League-vindere.

- Vi tabte 1-2 i den første kamp hjemme mod Real Madrid, og der gik det. Så selvfølgelig kan vi gå videre.

I modstanderlejren ved Juventus-træner Massimiliano Allegri godt, at hans hold var presset i Amsterdam, og at 1-1 var et godt resultat at få med.

- Ajax har stor kvalitet. Spillerne er gode til at holde fast i bolden, selv om der nærmest ikke er plads. Men jeg synes, vi forsvarede os godt, selv om vi burde have været bedre, når vi havde bolden på midtbanen, siger han til uefa.com.

Han var til gengæld meget tilfreds med sin stjerneangriber Cristiano Ronaldo, som var manden med 1-0-målet i kampen.

- Igen beviste Ronaldo, at han er på et andet niveau. Hans bevægelser og hans sans for timing er simpelthen bedre end alle andres, siger Allegri.

/ritzau/