Lasse Schöne fandt sig hurtigt til rette, efter at han erstattede William Kvist lørdag mod Peru.

Saransk. Midtbanespilleren Lasse Schöne var ikke forberedt på, at han allerede skulle i kamp efter en halv times spil i lørdagens danske 1-0-sejr over Peru ved VM-slutrunden i Rusland.

En skade til William Kvist banede vejen for Schöne, selv om han dårligt var blevet varm i musklerne ude på sidelinjen.

- Jeg ved ude at varme op, da jeg så, at William lagde sig ned. Så satte jeg mig ned igen, fordi han først spillede videre, og da han så lagde sig ned igen fem minutter efter, nåede jeg kun at løbe to gange frem og tilbage, før jeg kom ind.

- Selvfølgelig var det dejligt at få spillet en masse, men det var selvfølgelig ikke rart, at en kollega måtte gå ud, siger Schöne.

Han kom på banen, da Danmarks spil var i fremgang efter en nervepræget start på kampen fra danskernes side.

Hurtigt fandt Schöne sig til rette på den defensive midtbane, selv om han spillede rollen på William Kvist-måden og kun i begrænset omfang havde muligheden for at vise sine evner som en visionær playmaker.

- Det er sjældent, at jeg har løbet så meget uden bold. Det brugte jeg virkelig mange kræfter på, men det gør man for holdet, når det er nødvendigt.

- Jeg har spillet på pladsen før, så det var ikke svært eller nyt for mig at tage over for Kvist, men det var selvfølgelig en anden atmosfære at komme ind i end i Brøndby mod Mexico, siger Lasse Schöne.

Da William Kvist muligvis har brækket et ribben, kan Schöne stå foran flere VM-kampe.

- Jeg er utrolig glad og stolt over at have spillet min første VM-kamp, og det smager af mere, siger den 32-årige Ajax-spiller.

/ritzau/